Четверг
06 декабря
USD 66.82
EUR 75.71
Общество

Политолог назвал риски дистанционного голосования в России

6 Декабря 2018 в 10:55
Политолог назвал риски дистанционного голосования в России
В эфире НСН Олег Шабров рассказал, кто сможет проконтролировать ход выборов при отсутствии избирательных участков.

Граждане Российской Федерации смогут голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика». Соответствующее предложение уже поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант». Данный шаг позволит Центризбиркому подключить свои подразделения к интернету и сформировать обновленную единую централизованную базу избирателей. Реестр был ранее создан перед выборами президента РФ в рамках проекта «Мобильный избиратель».

В эфире НСН завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров оценил риски новой системы голосования

«Всякое удобство этих новшеств имеет две стороны. Конечно, особенно для отдаленных северных районов, где до избирательного участка нужно добираться на вертолете, дистанционное голосование дает возможность выразить свое отношение даже тогда, когда нет возможности прийти на голосование, исчезнет необходимость открепительных талонов и так далее», — рассказал политолог.

Спикер СФ: «Утеплить туалет — не космодром построить»

При этом, по словам Шаброва, возникают вопросы, которые касаются контроля проведения голосования и его открытости.

«Как всякая дистанционная система, она имеет риски, ведь хакеров никто не отменял, они у нас достаточно сообразительные. Так же необходимо помнить, что, как и в любую систему при проектировании можно заложить возможность управления. Вот эти моменты смущают, потому что проконтролировать эти риски не смогут никакие наблюдатели. Поэтому я бы на сегодняшний день, предпочел бы голосовать бюллетенем, под наблюдением видеокамер и подсчет голосов под контролем наблюдателей», — заключил профессор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким видит успешное развитие избирательной системы России, сообщает РИА Новости. По его словам, любые изменения должны укреплять принципы открытости и прозрачности выборов. Президент подчеркнул, что изменения должны способствовать «независимости системы от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, со стороны других государств».
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.