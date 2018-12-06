Политолог назвал риски дистанционного голосования в России

В эфире НСН Олег Шабров рассказал, кто сможет проконтролировать ход выборов при отсутствии избирательных участков.

Граждане Российской Федерации смогут голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика». Соответствующее предложение уже поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант». Данный шаг позволит Центризбиркому подключить свои подразделения к интернету и сформировать обновленную единую централизованную базу избирателей. Реестр был ранее создан перед выборами президента РФ в рамках проекта «Мобильный избиратель».

В эфире НСН завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров оценил риски новой системы голосования

«Всякое удобство этих новшеств имеет две стороны. Конечно, особенно для отдаленных северных районов, где до избирательного участка нужно добираться на вертолете, дистанционное голосование дает возможность выразить свое отношение даже тогда, когда нет возможности прийти на голосование, исчезнет необходимость открепительных талонов и так далее», — рассказал политолог.

При этом, по словам Шаброва, возникают вопросы, которые касаются контроля проведения голосования и его открытости.

«Как всякая дистанционная система, она имеет риски, ведь хакеров никто не отменял, они у нас достаточно сообразительные. Так же необходимо помнить, что, как и в любую систему при проектировании можно заложить возможность управления. Вот эти моменты смущают, потому что проконтролировать эти риски не смогут никакие наблюдатели. Поэтому я бы на сегодняшний день, предпочел бы голосовать бюллетенем, под наблюдением видеокамер и подсчет голосов под контролем наблюдателей», — заключил профессор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким видит успешное развитие избирательной системы России, сообщает РИА Новости. По его словам, любые изменения должны укреплять принципы открытости и прозрачности выборов. Президент подчеркнул, что изменения должны способствовать «независимости системы от какого-либо вмешательства — как внутреннего, так и внешнего, со стороны других государств».