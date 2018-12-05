Спикер СФ: «Утеплить туалет — не космодром построить»

Отправиться на стройку школьных туалетов имеют шансы представители руководства по меньшей мере трех российских регионов.

На заседании Совета Федерации в среду выяснилось, что около 600 школ в Дагестане, Бурятии и Забайкалье до сих пор не имеют теплых туалетов. В своем выступлении вице-спикер верхней палаты Евгений Бушмин напомнил, что по поручению Валентины Матвиенко занимался проблемой отсутствия теплых туалетов в более чем трех тысячах российских школ. «На первое декабря у нас только три региона с этой проблемой не справились», - доложил Бушмин. У спикера Совфеда Валентины Матвиенко такое положение дел вызвало возмущение.

«Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению школьного туалета разная. Но, тем не менее, это не космодром построить. Я еще раз хочу обратиться к сенаторам из Бурятии, Дагестана и Забайкальского края. Ну, разберитесь вы, в чем проблема. Вот вам задание, до января, когда у нас первое заседание, проинформировать: цена вопроса, посчитайте, пожалуйста!», — распорядилась спикер верхней палаты.

По словам Валентины Матвиенко, сложностей с финансированием этой работы возникнуть не должно.

«Я надеюсь, что председатель правительства, который тоже озабочен этой темой, изыщет возможность финансово поддержать эти регионы. Давайте закроем эту тему. Это - здоровье детей. Ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать эту проблему. Стыдно! Просто стыдно об этом говорить! Ну что за проблема - утеплить детский туалет, чтобы девочки и мальчики потом всю жизнь не страдали соответствующими болезнями?», - удивилась Матвиенко.

Глава правительства, которого упомянула спикер Совфеда, давно в курсе проблемы. Еще в начале июля тема обсуждалась на совещании по программе «Десятилетие детства». Тогда Валентина Матвиенко рассказала, что в стране на тот момент насчитывалось более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. «А потом девочки и мальчики страдают бесплодием», - сказала тогда Матвиенко. Дмитрий Медведев ответил ей лаконично: «Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят и строят». Как видно из нынешнего доклада, в большинстве регионов угрозе вняли. Остается один вопрос: представителей руководства Дагестана, Бурятии и Забайкалья какого уровня Медведев направит в школы строить теплые детские туалеты?

Всеволод Нерознак