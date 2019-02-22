Секс назвали не лучшим подарком на 23 февраля

Кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал НСН, почему секс в качестве подарка понравится не каждому мужчине.

Лучшим подарком мужчине на 23 февраля будет секс. Такое заявление сделал замглавврача по медчасти клинико-диагностического центра ГКБ им. С.Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы, врач-уролог Владимир Иванов. Он сообщил, что активная половая жизнь улучшает настроение, снижает уровень стресса и вырабатывает «гормон счастья» эндорфин и окситоцин, вызывающий чувство защищенности. Он добавил, что сексуальная активность улучшает кровоснабжение внутренних органов, состояние мышц и даже предупреждает заболевания.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН заявил, что праздничное настроение в принципе подразумевает секс, однако основным подарком он служить не может.

«Мужчины не сделаны на конвейере. Это не автомобиль «Жигули» или «Лада». Это живые люди и довольно разные. Кто-то очень любит секс и для кого-то секс действительно лучший подарок. Ну, вообще во всем мире, в цивилизованных странах принято праздники как-то отмечать сексом. Это и 8 марта, и 7 ноября, и День защиты детей. Праздничное настроение предполагает секс. Но, есть мужчины, которые считают, что жена или любимая женщина должна как-то подумать о том, что ему нужно. Возможно, у него есть материальные проблемы или бытовые или он не в силах искать, у него нет времени и сил или он не может найти. Это может быть какая-то книга, какая-то особая одежда. Или, может быть, он мечтает об альбоме Шагала, но не может себе позволить», — рассказал он.

Эксперт уточнил, что материальные подарки могут демонстрировать отношение к человеку не хуже секса.

«Секс – это вещь обязательная в наше время. А вот нужен ли при этом еще какой то подарок… Во-первых, как правило, да. А во-вторых, подарок – это показатель того, насколько супружеская пара понимает друг друга. В общем, те, кто думают, что подарят секс и этим решат все вопросы, я думаю, что меньшая часть из них правильно думает, а значительная часть из них ошибается», —заявил эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Полеев обсудил с НСН изобретение кнопки, которая сигнализирует партнеру о готовности к сексу. По мнению эксперта, подобное новшество немного унизительно и может провоцировать конфликты внутри пары.