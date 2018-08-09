Политолог: Сенцова могут помиловать, как в свое время Савченко

Михаил Погребинский в эфире НСН рассказал, почему президент России должен прислушаться к призывам семьи осужденного украинского режиссера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение администрацией главы государства письма матери осужденного украинского режиссёра Олега Сенцова, с просьбой о помиловании, пишет RT .

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН рассказал об общественном резонансе вокруг истории осужденного Олега Сенцова.

«Очень вероятно, что история с Сенцовым рано или поздно повторит историю Надежды Савченко. Я думаю, что тот срок, который он получил, совсем неадекватный. Если бы речь шла о двух годах колонии, тогда другое дело, а 20 лет — это непонятный срок. В результате его действий никто не погиб. Мы не говорим о том, как получены доказательства, важно, что общественность, не только в Украине, но и на Западе, шокирует срок. Все остальное спорно, а срок бесспорно большой», — рассказал Погребинский.

Политолог заявил, что квалификация преступления, совершенного Олегом Сенцовым, выглядит неубедительно. То есть совершенно не доказано, что речь идет о подготовке теракта. По мнению эксперта, действия против скульптуры сложно назвать терактом. В данном случае, заявил Погребинский, лучшее решение, чтобы снять проблему, это принять просьбу о помиловании от матери.

«Мне кажется, что это вполне возможно. Если бы не было такого шума вокруг этого дела, то вопрос решался бы проще. Пока это выглядит как давление на Путина со стороны. Соответственно президент России не действует в результате давления. Посмотрим, но я считаю, что помилование Сенцова было бы правильным решением», — резюмировал собеседник НСН.