По сценарию Савченко? В Кремле ответили матери Сенцова

В администрации президента РФ ответили матери осуждённого Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына.

Приговорённый к 20 годам лишения свободы Олег Сенцов должен сам направить российскому президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Так ответили матери осуждённого Людмиле в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ, сообщает «Громадьске» со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан.



В ответе ведомства, опубликованном украинским телеканалом, объясняется, что в этом случае ходатайство Сенцова направят в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет российский президент.

Каплан подчеркнула, что сам осуждённый отказывается писать просьбу о помиловании, а все дальнейшие действия будут обсуждаться с адвокатом.

В эфире НСН директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что Сенцов может повторить судьбу бывшей украинской лётчицы, а ныне политика Надежды Савченко.

«Очень вероятно, что история с Сенцовым рано или поздно повторит историю Надежды Савченко. Я думаю, что тот срок, который он получил, совсем неадекватный. Если бы речь шла о двух годах колонии, тогда другое дело, а 20 лет — это непонятный срок. В результате его действий никто не погиб. Мы не говорим о том, как получены доказательства, важно, что общественность, не только в Украине, но и на Западе, шокирует срок. Все остальное спорно, а срок бесспорно большой», - объяснил политолог.

Ранее ситуацию с осуждённым Владимир Путин обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном. По информации СМИ, президент России пообещал дать некие ответы от происходящем. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил.

В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН предположил, что Сенцов вполне может быть освобождён, так как его смерть в тюрьме не нужна никому.

«Я предполагаю, что возможность помилования существует. Понятно, что для помилования есть определенный набор действий, предусмотренных законодательством, но я думаю, что нашей власти Сенцов в тюрьме не нужен. Тем более, если он в этой тюрьме умрет, это наихудший из возможных вариантов для всех, потому что в таком случае он будет выглядеть мучеником и жертвой. То есть страдалец, человек, чье пребывание в тюрьме обсуждают во всем мире, вполне может быть освобожден по тому же механизму, по которому освободили Савченко», - отметил Калачёв.

Напомним, украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель Олег Сенцов осуждён на 20 лет лишения свободы годам по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку. В настоящий момент заключенный находится под постоянным наблюдением тюремных медработников, пишет Ura.ru .

Украинская летчица Надежда Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы, была помилована указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая 2016 года. После она была доставлена в Киев, где ей вручили орден Героя Украины. Взамен в Россию на самолете авиакомпании «Россия» вылетели Евгений Ерофеев и Александр Александров.