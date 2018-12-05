Платежные каникулы для ипотечников назвали мировым трендом

Экс-вице-президент АРБ Эльман Мехтиев объяснил НСН необходимость закрепления нововведений в ипотечном стандарте.

Центральный Банк России предложил закрепить право граждан приостанавливать выплаты по ипотеке. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов во время круглого стола в Совете Федерации. По его словам, эту возможность можно использовать, например, в случае потери работы. Шевцов отметил, что россияне в возрасте до 30-35 лет стали чаще менять место работы, и зачастую это связано с закрытием предприятий и увольнением. По его словам, список причин, по которым следует предоставлять такую возможность, можно расширить до несчастных случаев и заболеваний, приводящим к временной нетрудоспособности.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне независимый эксперт Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что эта мера уже давно должна была быть воплощена в жизнь из-за ее необходимости.

«Такой стандарт нужен. Это правильный путь принятия такого документа, потому что он позволит рынку адаптироваться, а так же увидеть участникам рынка, потребителям увидеть, кто в действительности готов к взаимодействию и сотрудничеству, а кто считает, что нужно зарабатывать и не более того. Я думаю, что время для этого решения не только пришло, а даже уже прошло — необходимо это было делать еще раньше», — рассказал эксперт.

По его словам, в мировой практике подобные каникулы используются достаточно широко.

«Принимается или законодательство, которое предполагает такие опции, конечно же, сбалансированные, или же стандарт, которого придерживаются все. Вопрос в том, что в нововведениях не должно быть перегибов, потому что в этом случае банки будут искать способы не соблюдать их. То есть, должно быть ограничение срока заморозки выплат, должен быть закрытый список причин и в нем не должно быть непонятных, типа изменение курса валют, а так же сам потребитель должен жестко исполнять взятые на себя обязательства. В свою очередь государственный аппарат должен стоять на стороне банков, чтобы они не попадали в ситуацию, когда потребитель через шесть месяцев заявляет, что работу он не нашел», — заключил Мехтиев.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2018 года продолжился рост ипотечного рынка. По предварительной оценке ДОМ.РФ было выдано кредитов на сумму около 300 млрд рублей, это на 40%, чем годом ранее. За 10 месяцев, по предварительной оценке, выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей.