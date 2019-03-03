Владелец клиник пластической хирургии: Начался передел рынка

Практикующий врач обвинил правительство РФ в участии в переделе рынка услуг пластической хирургии.

Росздравнадзор выявил нарушения в большинстве отечественных клиник, которые предоставляют услуги по пластической хирургии. Отклонения от санитарных и иных требований выявлены в 70% учреждений, говорится в отчете ведомства.

Проверки Росздравнадзора в 2018 году прошли в 1257 клиниках пластической хирургии. Из них 71,8%, или 903 организации, являются частными.

Владелец клиник пластической хирургии, пластический хирург, пожелавший остаться не названным, рассказал НСН, какие обстоятельства предшествовали массовым проверкам.

«В июле 2018 года Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ, согласно которому клиники пластической хирургии должны иметь стационарный рентген и маммограф, отделение переливания крови и лабораторию. Отмечу, что новые правила не касаются гинекологических, общих и прочих клиник. После того, как приказ был опубликован, начались проверки», - заявил собеседник НСН.

Эксперт отметил, что новые условия работы клиник пластической хирургии более жесткие, чем для других медучреждений.

«Пластическая хирургия – хирургия поверхностная. У меня в клинике есть лицензии на гинекологию и общую хирургию, и я могу делать такие операции. Но для их проведения не требуется оборудование, которое Минздрав обязывает установить в клиниках пластической хирургии.

Понятно, на что был направлен приказ министерства - это четкий передел рынка, такая помощь правительства малому и среднему бизнесу», - сказал бизнесмен.

По его словам, можно ожидать новых акций, связанных с изменением условий работы клиник пластической хирургии или частных клиник в целом.

Ранее почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе НСН заявляла, что клиника, которая предлагала услугу по женскому обрезанию для девочек 5-12 лет, попытается уничтожить все улики до прихода правоохранителей.

