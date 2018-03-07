Пить стало некому. Эксперт о снижении потребления алкоголя в России

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Вадим Дробиз в беседе с НСН объяснил снижение потребления спиртного в России демографическими факторами.

Причиной снижения потребительского спроса и производства крепкого алкоголя в России назвали падение доходов россиян. Так, в январе и феврале этого года снизились на 3,2% объёмы производства водочной продукции, и на 14,7% коньячной. По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, причина исключительно в экономической ситуации, которая не позволяет гражданам потреблять горячительные напитки в привычном количестве, пишет «Коммерсант».

Не согласился в эфире НСН с этими выводами глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Потребление осталось на том же уровне, просто пить стало некому, заявил эксперт.

«Это никак не связано с падением доходов, в секторе потребления легальной продукции никакого снижения потребления по этой причине нет. Здесь начал играть роль, начиная с 2018 года, демографический кризис. Дело в том, что с 1990-го по 2002 год у нас рождалось в два раза меньше детей. Эти дети в 2008-м году вышли на пивной рынок, и в результате он рухнул на 30 с лишним процентов. Аналогичная ситуация падения на рынке винодельческой продукции. А 27-28 лет, это предельный возраст, когда молодой мужчина начинает себя осознавать мужчиной, и приходит однозначно к крепкому алкоголю. И в 2018 году наступил момент, когда мы начнём терять по 2% производства крепкого алкоголя в год за счёт демографического кризиса», — рассказал Дробиз.

Такая ситуация на алкогольном рынке продлится до окончания демографической ямы, то есть ещё дюжину лет, добавил собеседник НСН.

«И будет это падение как минимум лет 12, потому что легализовать потребление суррогатной продукции, которое существует, уже не представляется возможным. Посмотрим, в самом лучшем случае не будет падения производства, но и роста в ближайшие годы мы не увидим», — заключил Дробиз.

Ранее эксперт в беседе с НСН опроверг предположение о том, что ограничение продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий приведёт к снижению потребления спиртного в День защитника Отечества.