Дробиз: Даже Великий пост не уменьшит количество выпитого 23 февраля!

ФОТО: olegmatveev.livejournal.com

Алкогольный эксперт заявил НСН, что ни одна запретительная мера не повлияла на потребление спиртного населением.

В День защитника Отечества в столице ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что эта мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она соблюдается в целях профилактики травм и правонарушений в местах массового скопления людей.

Однако ни запреты на продажу алкоголя, ни ограничения разного рода не приводят к снижению потребления спиртных напитков в праздники, заявил в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, даже совпадение по датам праздничных дней с Великим постом не способно уменьшить тягу населения к горячительным напиткам.

«Никакие ограничения — по запретам продаж, по времени, количеству точек, конечно, не влияют на количество выпитого 23 февраля. Всё это покупается заранее, тем более об ограничениях также объявляется заранее государством, поэтому запретительные меры никакого влияния на этот процесс не оказывают. Ещё почему-то считают, что в связи с тем, что сейчас Великий пост накладывается на гендерные праздники — 23 февраля и 8 марта — выпьют меньше. Нет! Я вынужден огорчить: выпьют ровно столько же, сколько и в прошлом году, просто число постящихся сократится в эти праздники», — заметил Дробиз.

Также он рассказал, какие напитки популярны в День защитника Отечества.

«Однозначно, 23 февраля — мужской праздник, поэтому преимущественно пьют крепкий алкоголь, значительно меньше винодельческой продукции, это удел женщин. Пиво пьют, это мужской напиток в России, из крепкого алкоголя — прежде всего, водка и коньяк, виски и прочую экзотику могут себе позволить 10% населения, поэтому и потребление этой продукции будет мизерным», — поделился эксперт.

Чёткой статистики о том, сколько алкоголя потребляют граждане в этот праздничный день, нет, заметил Дробиз. Сравнения с другими праздниками показывают, что норма потребления увеличивается в 1,5-2 раза.

«Нет никаких данных о том, сколько выпивают алкоголя 23 февраля. Обычные данные: в праздники выпивается в 1,5-2 раза больше, чем обычно. Но ограничения и запреты не действуют: потому что количество поводов, причин и желаний выпить, оно же не сокращается за счёт ограничений. Продавали алкоголь до 23:00, станут продавать до 21:00 — это никак повлиять не может. Вообще ни одна ограничительно-запретительная мера в мире не повлияла, не сократила и не уменьшила потребление. А некоторые меры — рост цен, акцизов, к ещё худшим последствиям приводит. Если 10 лет назад было продано в легальной рознице два миллиарда литров водки, год назад — один миллиард. Так вот этот один миллиард никуда не ушёл, он ушёл в нелегально-суррогатный сектор и был замещён нелегальной водкой, спиртосодержащими жидкостями, “Боярышником” и прочим», — заключил эксперт.

Ранее в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, зачем в России намерены ввести новый стандарт производства водки. Также он отметил, как повлияет на уровень цены на крепкий алкоголь данная мера.