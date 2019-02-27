Американские актеры вступились за российских косаток

В эфире НСН эксперты рассказали, почему косатки погибают в «китовой тюрьме» Приморья.

В Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух, заявил на своей странице в Facebook американский актер Леонардо Ди Каприо. Он призвал освободить млекопитающих на волю и призвал своих друзей подписать соответствующую петицию на Change.org. Речь идет о косатках и белухах, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае после исчезновения одно из косаток. Следствие намерено принять меры для спасения животных и возврата их в естественную среду обитания.

Как рассказал в эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян, животные гибнут в вольере из-за низких температур в ночное время. Организация уже предлагала свою помощь для улучшения условий содержания косаток, обращаясь напрямую к руководству региона, однако ответа пока не получила.

«Мы обращались к губернатору Приморского края и к министру окружающей среды РФ с предложением оказать материально-техническую помощь. Совместно с реабилитационным центром “Тюлень” мы готовы установить тепловые пушки, генераторы, чтобы температура была в вольерах выше. Потому что косатки страдают от низких температур, особенно в ночное время. Все инспекции ездят туда днём, и губернатор ездил, но дневные и ночные температуры существенно различаются — на 10-15 градусов. Они просто там замерзают. Мы надеемся, что нам ответят, тем более, косатка погибла. Нам кажется, что нашу помощь примут. Но пока ответа не было», — заключил руководитель отдела исследований «Гринпис Россия».

В свою очередьв эфире выразил надежду , что вмешательство Кремля сдвинет с мертвой точки ситуацию с косатками.

«Рад, что на это обратил внимание президент. Мы поднимали эту проблему не только в этом году, когда было выявлено большое количество животных, но и ранее. Несовершенное законодательство позволяет животных, отловленных в культурно-просветительских целях, в дальнейшем реализовывать за границу. Как мы считаем, это несоответствие целей вылова и их дальнейшего использования. Условия, в которых находятся сейчас эти животные, печальные – в нескольких вольерах сидит более 90 белух, в бухте, которая зимой практически замерзают, это неправильно. Они либо должны быть выпущены, как мы настаиваем, либо должны быть предприняты какие-то меры, чтобы защитить их от замерзания», — призвал эколог.

Напомним, ранее актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме». Письмо опубликовано на сайте ее фонда. Президент России Владимир Путин уже поручил Генпрокуратуре продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих.