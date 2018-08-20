Пиррова победа ФАС. Кто оплатит отмену внутрисетевого роуминга?

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Аналитик Mobile Research group рассказал НСН, что цены на связь в России по-прежнему остаются самыми низкими в мире, несмотря на общемировую тенденцию удорожания связи.

Отмена внутрисетевого роуминга завершится всеми операторами сотовой связи в России к осени этого года, сообщает «Свободная пресса». Так, плата за входящие звонки из других регионов страны в поездках уже отменена оператором «Билайн», 30 августа аналогичное решение вступит в силу для абонентов МТС. Днём позже отмена ожидает и пользователей Tele2, а 1 сентября отменят внутрисетевой роуминг в «Мегафоне».

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что достижение отмены внутрисетевого роуминга, за которое так долго боролась Федеральная антимонопольная служба, уже принесло больше вреда, чем пользы гражданам России.

«Победа ФАС в данном случае пиррова. Потому что до отмены внутрисетевого роуминга тарифы были различными, каждый мог выбрать тот тарифный план, который бы его устраивал. Если вы ездите по стране, то он подороже, если вы никуда не ездите, как, например, пожилые люди, то подешевле. Сегодня произошла уравниловка. По сути, за отмену внутрисетевого роуминга уже полгода платит вся страна, потому что ещё полгода назад тарифные планы были скорректированы в сторону увеличения», — объяснил Муртазин.

Однако при этом в России по-прежнему остаётся самая дешёвая сотовая связь в мире, а рост цен отстаёт от намеченного, добавил собеседник НСН. Операторы всех стран вынуждены повышать цены на телефонные разговоры, так как этого требует развитие сферы.

«Это тенденция не только российская, но в России на это накладывается то, что мы не получили корректировку с 2014 года. То есть, цены выросли всего на 40%, а должны вырасти, как минимум, в два раза больше. Постепенно они растут. Эта тенденция продолжится, как минимум, три года, потому что впереди у нас стройка 5G. Если смотреть на мировой опыт, то везде цены растут. У нас та же тенденция с более низким уровнем. Стоимость услуг связи в России остаётся одной из самых низких в мире. Исходя из этого, цены будут расти, и это объективная необходимость. Отмена внутрисетевого роуминга — это только малая капля увеличения цен на связь, незначительная. Впереди у нас стройка 5G — это крайне дорого, даже по сравнению с 3G, 4G, средств потребуется намного больше. Но это происходит во всём мире — операторы вынуждены поднимать цены, просто потому, что им нужно строить новое поколение связи», — заключил Муртазин.

Напомним, борьба ФАС с высокими ценами за звонки при путешествиях по стране длится более года. В 2017 году ФАС обязала «большую четвёрку» операторов исполнить предупреждение в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг до 15 декабря. Фактически речь зашла об отмене внутрисетевого роуминга. Позже срок выполнения этой задачи был отложен до 31 января для тройки операторов, а для Tele2 до 31 августа. После долгих споров между регулятором и сотовыми компаниями ФАС постановила завершить процесс отмены внутрисетевого роуминга к октябрю текущего года.