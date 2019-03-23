Пилюля от навязанного спроса. Эксперт о продажах лекарств

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» рассказала НСН, как бороться с навязанным спросом в аптеках.

Аптеки, которые навязывают покупателям лекарства, предлагают наказывать. Письмо с инициативой было направлено заместителю министра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу. Автором предложения стал союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП).

Такую инициативу связывают со статистикой НФП, согласно которой, аптеки навязывают конкретные лекарства почти 60% покупателей. За нарушение фармацевтами запрета агитации приобрести определенные медикаменты предлагается отстранять от работы провинившихся сотрудников аптек на срок до полугода.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН рассказала, почему аптеки заинтересованы в продвижении конкретных препаратов.

«Фармацевтические компании жалуются на то, что аптеки с них берут «вход» за полку, а также заключают определенные маркетинговые соглашения за приоритетное предложение препарата конкретного производителя. И обвинять только аптеки нельзя. Тот производитель, который готов платить, хочет, чтобы продвигался именно его препарат. Поэтому мы говорим о том, что собственник аптек, конечно, заинтересован в выплатах фармкомпаний.

Но фармацевтический работник имеет соответствующее образование, квалификацию, которую обязан на протяжении карьеры постоянно повышать. Он должен нести персональную ответственность за то, что предлагает потребителю», - заявила эксперт.

Елена Неволина считает, что продажа не нужных покупателю лекарств должна быть ограничена и взята под жесткий контроль.

«Не должно быть манипулирования потребителем. Когда в аптеке его спрос переключают на определенный препарат. В ряде случаев даже на то лекарство, которое не нужно потребителю. Это так называемый «навязанный спрос»».

Росздравнадзор сейчас ведет мониторинг работы аптечных сетей по проверочным листам, которые есть, в том числе, и на реализацию. Если в проверочном листе будет написано «проведение фармацевтического консультирования», сам факт этого консультирования должен иметь место. Очень часто бывает так. Потребителю навязали вместо одного препарата другой. Человек, придя домой, разобрался, что лекарство ему не нужно, а оно ведь в России возврату и обмену не подлежит. В таких случаях люди жалуются в федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. А у надзорных органов есть право проведения внезапной проверки, при которой подобное нарушение можно выявить, сопоставив документы аптеки с жалобой. Своеобразная пилюля от навязанного спроса. Наше предложение было разработано для защиты прав потребителей. Потому что в концепции ответственного самолечения решение о приобретении того и или иного препарата принимает исключительно сам пациент», - отметила Неволина.

Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, почему сложно легализовать интернет-аптеки.

