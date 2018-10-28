В России легализуют интернет-аптеки. Когда-нибудь

РИА Новости

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал НСН, чем

обернется для Ozon.ru интернет-продажа лекарств.

Компания OZON, осуществляющая торговлю в интернете, на минувшей неделе оказалась в центре скандала. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), куда входят «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм», обвинил OZON в нарушении законодательства, регулирующего продажу лекарств. С октября этого года на сайте Ozon.ru появилась возможность онлайн-покупки лекарств с их последующей доставкой курьером. В СПФО утверждают, что это запрещено законом.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН заявил, что в самом законодательстве очень много лазеек, которые позволяют обойти его принципы, не нарушая.

«Интернет-аптеки сегодня находятся вне закона, но у этого закона сегодня есть очень много лазеек и способов,как его можно обойти, как, не нарушая основные принципы документа, осуществить интернет-заказ и доставку лекарственных препаратов. Компания Ozon.ru, которая начала работать в этом направлении, скрупулезно изучила букву закона, нашла лазейки и действует в рамках, положенных нормативно-правовому пространству. Конечно, всех на рынке это удивило. Все трепетно следят за тем, когда же государство в очередной раз рассмотрит инициативу о легализации интернет-продажи медикаментов. Я более чем уверен, что рано или поздно это будет», - заявил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что покупка лекарство через интернет доступна во многих странах. Другой вопрос, как это там реализовано и отрегулировано. Что касается России, то Ozon.ru, к примеру, мог заключить договор на взаимное партнерство с аптечной сетью, чтобы решить вопрос с лицензиями, и выступать только в качестве компании-доставщика медикаментов. А в этой сфере, как известно, жестких ограничительных рамок нет.

«Интернет в любом случае проникнет в систему лекарственного обеспечения и эта сфера у нас будет легализована. Но пока этого нет, а компании типа Ozon.ru рассматривают это как очень перспективное направление, пробуют, совершают ошибки, в легальном поле обходят принципы, заложенные в законе, это вызывает недоумение у участников рынка. Правильно, что профессиональная ассоциация обратила на этот случай свое внимание. И если подтвердится, что реализация происходит в рамках действующего законодательства, у государства будет два варианта развития событий: либо прописать в нормативных документах и рекомендациях, что и эта форма запрещена, либо ничего не делать и смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», - считает Мелик-Гусейнов.

Эксперт добавил, что говорить о каких-либо нарушениях со стороны Ozon.ru можно будет только по результатам проверки.

Напомним, Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) требует Роскомнадзор заблокировать сайт Ozon.ru, а саму площадку внести в единый реестр запрещенной информации. Соответствующие обращения СПФО также направил в Росздравнадзор и московскую Прокуратуру.