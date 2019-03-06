Перевод Гульнары Каримовой в колонию связали с борьбой с наследием ее отца

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ рассказал НСН, почему дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию общего режима.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима за систематические нарушения режима. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры республики. Напомним, что Гульнара Каримова была приговорена судом к десяти годам заключения за уклонение от налогов и вымогательство. Позднее срок был сокращен до пяти лет, а лишение свободы заменено пребыванием по месту жительства в Ташкенте. Приговор подразумевал ряд ограничений в пользовании связью, которые она нарушала.

В эфире НСН завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин допустил, что дочь первого президента Узбекистана могла демонстративно нарушать правила домашнего ареста и именно за это ее перевели в колонию общего режима, однако не исключили и того, что новая власть пытается окончательно расправиться с наследием Ислама Каримова (слушайте аудио).