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Общество

Перевод Гульнары Каримовой в колонию связали с борьбой с наследием ее отца

6 Марта 2019 в 09:20
Перевод Гульнары Каримовой в колонию связали с борьбой с наследием ее отца
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ рассказал НСН, почему дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию общего режима.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима за систематические нарушения режима. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры республики. Напомним, что Гульнара Каримова была приговорена судом к десяти годам заключения за уклонение от налогов и вымогательство. Позднее срок был сокращен до пяти лет, а лишение свободы заменено пребыванием по месту жительства в Ташкенте. Приговор подразумевал ряд ограничений в пользовании связью, которые она нарушала.

В эфире НСН завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин допустил, что дочь первого президента Узбекистана могла демонстративно нарушать правила домашнего ареста и именно за это ее перевели в колонию общего режима, однако не исключили и того, что новая власть пытается окончательно расправиться с наследием Ислама Каримова (слушайте аудио).

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«Последние как минимум два с половиной года о ее судьбе ничего известно не было. Были какие-то непонятные слухи, что-то сын говорил, который находится за границами Узбекистана, но понять насколько эти слухи соответствуют реальности, было достаточно сложно. Поэтому эта информационная завеса, которая вокруг этой фигуры существует уже много лет, затрудняет возможности понять, что на самом деле происходит. Но зная характер Гульнары Исламовны, вполне можно допустить, что она могла демонстративно нарушать те или иные постановления, которые ограничивали ее пребывание под домашним арестом все эти годы. Я не исключаю возможности того, что с одной стороны, это реакция на ее поведение, с другой стороны, наверное, есть рациональное зерно в оценках, что таким образом новая власть в Узбекистане окончательно ставит крест на всем, что связано с предыдущим руководством страны. Символический разрыв — это вполне возможно», — пояснил эксперт.

Напомним, что уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой возбудили осенью 2013 года по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе, «завладения путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами», сокрытия налогооблагаемой базы, уничтожения и сокрытия документов. Как рассказал НСН главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов, уголовное дело было открыто по приказу отца Гульнары Ислама Каримова. 
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