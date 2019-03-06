Новости за ночь: Чиновница отказалась считать школьное питание заботой государства

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Чиновница во Владимире назвала питание учеников в школе делом родителей

Организация питания детей в школах является обязанностью родителей. Об этом заявила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, комментируя отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов во Владимире, сообщает «Томикс ТВ».

Закон «Об образовании», по её словам, предусматривает лишь обеспечение условий для организации питания в школах, в то время как за продукты отвечают родители учащихся. Чиновница сослалась на 37 статью ФЗ-273 «Об образовании». Отметим, что соответствующая статья закона содержит формулировку: «Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность». Бесплатные завтраки для учеников младших классов были отменены в конце 2018 года. Как объяснили в администрации города, на эти нужды попросту не нашлось денег.



Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима за систематические нарушения режима. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры республики.

Гульнара Каримова была приговорена судом к десяти годам заключения за уклонение от налогов и вымогательство. Позднее срок был сокращён до пяти лет, а лишение свободы заменено пребыванием по месту жительства в Ташкенте. Приговор подразумевал ряд ограничений в пользовании связью, которые она нарушала.

Ранее дочь Каримовой Иман сообщила о «похищении» её матери сотрудниками Генпрокуратуры.

Генштаб признал нецелесообразным отказ от призыва в армию

В Генштабе сочли нецелесообразным полный отказ от призыва на военную службу. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский.

По его словам, на это указывает финансово-экономические возможности страны, а также необходимость накопления военно-обученного мобилизационного ресурса.

Также генерал-майор добавил, что с 2012 года в России на треть сократилось число уклонистов. Число контрактных военнослужащих продолжает расти, а годность призывников выросла на 7%.

США могут ввести санкции против стран, поддерживающих власти Венесуэлы

США, поддержавшие самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, рассматривают возможность введения санкций против третьих стран, ведущих дела с венесуэльскими властями. Об этом заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс, пишет РИА Новости.

Ранее Вашингтон не вводил вторичные санкции, однако теперь не исключает такой возможности. По словам Абрамса, это будет зависеть от поведения властей Венесуэлы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Венесуэлы.