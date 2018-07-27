Пекло «кровавой Луны». Погода в Москве при затмении

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В эфире НСН Марина Макарова рассказала о влиянии Луны на погодные условия, а также температуре воздуха в московском регионе на ближайшие дни.

Россияне в ночь с 27 на 28 июля смогут наблюдать в небе «кровавую Луну». Лунное затмение впервые за почти 200 лет совпадет с противостоянием Марса. Наблюдать редкое сочетание небесных тел смогут жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. Полное лунное затмение продлится в ночь 103 минуты - с 21:24 до 01:20 по мск.



В эфире НН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что «кровавая Луна» в этот раз совпала с жаркой погодой, которая установилась в столичном регионе.

«Луна, конечно, влияет на природные явления на земле. Это наша самая близкая соседка по космосу. Но она оказывает опосредованное влияние через циркуляцию атмосферы, которая откликается на вращение Луны, на ее близость к Земле. Мы все знаем о приливах, которые происходят в океане. Но это все происходит опосредованно, и явной связи здесь нет», - сказала синоптик.

Вместе с тем, в Москве и Подмосковье ожидаются, пожалуй, самые жаркие выходные в этом сезоне. «В субботу и в воскресенье ночи очень теплые – +20°С… +22°С в Москве и +17°С… +22°С в Подмосковье. А субботний день станет самым жарким – максимальная температура в Москве +30°С… +32°С, а в Подмосковье +27°С… +32°С. При этом ожидается переменная облачность и местами пройдет небольшой дождь. Дождь ожидается и в воскресенье, но дневная температура будет уже ниже и в более комфортных значениях +25°С… +27°С, по области +23°С… +28°С. Ветер восточный-северно-восточный, местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду», - рассказала Макарова.

Первая половина следующей недели также будет теплой, более сухой и солнечной, отметила синоптик. «Облаков будет меньше, солнца - больше. Обойдется без осадков. Суточный ход температуры будет немного больше. Ночью преобладающие значения температуры +11°С… +16°С. Днем в понедельник в Москве +24°С… +26°С, в Подмосковье +22°С… +27°С. Во вторник-среду наиболее вероятные значения температуры +23°С… +28°С. Это немного выше нормы. Такое хорошее теплое лето продолжится на следующей неделе», - подытожила эксперт в беседе с НСН.

Ранее Московское МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жаркой погоды. Жителей и гостей мегаполиса призывают соблюдать меры предосторожности, пить больше воды и не оставаться долго на солнце. На самочувствие метеозависимых людей может также повлиять рост атмосферного давления.