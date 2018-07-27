Астроном: Земля заставит Луну покраснеть в ночь на субботу

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Эксперт в эфире НСН рассказал, во сколько ждать максимальную фазу лунного затмения.

Практически четырёхчасовое лунное затмение можно будет наблюдать в ночь на 28 июля. Тень от Земли окрасит её в кроваво-красный цвет. Об этом сообщается на сайте Московского планетария. Также 28 июля Марс окажется максимально приближен к Земле, поэтому в небе он будет светить намного ярче, чем Юпитер.

Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в эфире НСН рассказал, что это лунное затмение станет практически максимальным.

«Сегодня уникальный день – совпадение двух потрясающих астрономических явлений. Сегодня утром произошло великое противостояние Марса. Противостояние Марса происходит раз в 2-3 года, великое – реже. То есть Марс подошёл на минимальное расстояние к Земле. Сейчас его видно как яркую красную звезду. Второе – сегодня будет практически центральное лунное затмение. Лунное затмение происходит примерно два раза в год. Обычно Луна проходит по краешку 20-30 минут, может вообще час. А это уникально тем, что Центр Луны пройдёт практически через центр тени Земли, то есть по времени это затмение будет около четырёх часов, то есть практически максимальным», - поделился с НСН астроном.

По словам Николая Железнова, москвичи увидят затмение полностью.

«Начало затмения в 21:24, тогда Луна начнёт входить в тень Земли и краснеть. Начало полного затмения – в 22:30. Момент наибольшей фазы 23:22. Конец полного затмения, когда тень Земли начнёт сползать – 00:14. Конец частного затмения – 1:20. Для Москвы надо понимать, что восход Луны будет в 20:34. То есть москвичи полностью увидят это явление. А вот для петербуржцев восход Луны будет в 21:20», - заключил Железнов.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу погоды, в Москве всю ночь будет облачно. Это, в свою очередь, может помешать жителям столицы насладиться астрономическими явлениями. Ранее астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в эфире НСН признался, что раньше научное сообщество было более заинтересованным в лунном затмении.