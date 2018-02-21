Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Общество

Панин: Подарки на 23 февраля дарят только сумасшедшие

21 Февраля 2018 в 15:10
Панин: Подарки на 23 февраля дарят только сумасшедшие
Актер в эфире НСН заявил, что не отмечает День защитника Отечества.

В эту пятницу, 23 февраля, Россия отмечает День защитника Отечества. Когда в 1992 году в РСФСР учредили этот праздник, чествовали тех, кто служил и защищал Родину, а в наше время эта дата стала праздником всех мужчин, вне зависимости от возраста и наличия статуса военнослужащего.

Однако не все граждане признают День защитника Отечества истинным праздником. Актер Алексей Панин в эфире НСН заявил, что «адекватные» люди не отмечают 23 февраля.

Панин: «Бригада» вредна лишь для общества бандитов и гопников

«Я не знаю, что дарят 23 февраля. Мне ничего не дарят, слава тебе Господи.Люди, которые меня окружают, они вменяемые, они адекватные и не сумасшедшие. Поэтому все эти 23 февраля, День радио, День российского таксиста, день кого там еще, мы не отмечаем», - рассказал Панин.

Тем не менее, Россия готовится к празднику. Например, в Москве пройдет более 500 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, с праздничным салютом в 21:00 одновременно из 16 точек города.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.