Панин: Подарки на 23 февраля дарят только сумасшедшие

Актер в эфире НСН заявил, что не отмечает День защитника Отечества.



В эту пятницу, 23 февраля, Россия отмечает День защитника Отечества. Когда в 1992 году в РСФСР учредили этот праздник, чествовали тех, кто служил и защищал Родину, а в наше время эта дата стала праздником всех мужчин, вне зависимости от возраста и наличия статуса военнослужащего.

Однако не все граждане признают День защитника Отечества истинным праздником. Актер Алексей Панин в эфире НСН заявил, что «адекватные» люди не отмечают 23 февраля.

«Я не знаю, что дарят 23 февраля. Мне ничего не дарят, слава тебе Господи.Люди, которые меня окружают, они вменяемые, они адекватные и не сумасшедшие. Поэтому все эти 23 февраля, День радио, День российского таксиста, день кого там еще, мы не отмечаем», - рассказал Панин.

Тем не менее, Россия готовится к празднику. Например, в Москве пройдет более 500 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, с праздничным салютом в 21:00 одновременно из 16 точек города.