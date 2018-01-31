Панин: «Бригада» вредна лишь для общества бандитов и гопников

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Актёр Алексей Панин заявил в эфире НСН, что сериал «Бригада» мог зацепить российского зрителя потому, что не является третьесортной халтурой.

Павел Майков назвал сериал «Бригада» преступлением против России. Как пишет «Вечерняя Москва», актёр, сыгравший в многосерийном фильме одну из главных ролей, уверен, что картина принесла вред российскому обществу. Исполнитель роли бандита Пчёлы, соратника главного героя, заявил, что с выходом «Бригады» в начале 2000-ых в нашем кинематографе «больше не появилось ничего, что бы так заразило и вдохновило народ». Павел Майков добавил, что для него, как для актера, сериал принес пользу - он стал знаменитым, а для общества и людей - вред. По его мнению, «после просмотра сериала многие молодые люди захотели стать бандитами».

В эфире НСН актёр Алексей Панин, который сыграл одну из главных ролей в комедийном криминальном боевике Алексея Балабанова «Жмурки», заявил, что в словах его коллеги по цеху есть доля правды. Однако настроения в обществе никогда не зависят только от кинематографа:

«Влияние той или иной картины или сериала всегда обусловлено тем, в какой среде растёт человек. Это зависит от социума. От конкретной ситуации. С одной стороны, Павел Майков прав. Потому что в каких-то маленьких городах, в провинции, в глубинках подростки живут брошенные. Ими никто не занимается – ни государство, ни родители. В 90-ые, в начале "нулевых" в стране был полный хаос. Тогда, выйдя из своей грязной "хрущёвки", насмотревшись фильмов "Бригада", "Жмурки" и "Бумер" подросток берёт в руки биту и идёт грабить коммерческие палатки. Конечно, в этом Майков прав. Но это не значит, что такое кино надо запрещать. Я могу противопоставить этому "Карты, деньги, два ствола»" или фильмы Тарантино. Не могу сказать, что "Бригада" нанесла вред, но доля правды в словах Паши Майкова есть», - отметил собеседник НСН.

Говоря о картине «Жмурки», Алексей Панин отметил, что это – комикс. И все нормальные люди это понимают.

«Но если бы этот фильм был один, было бы не так страшно. Вы просто вспомните, что у нас вообще снималось в 90-ые. Одна сплошная бандитская история. И, конечно, в этом смысле, "Бригада", "Бумер" и "Жмурки" нанесли "вред". Потому что это – талантливые фильмы. Если бы это была какая-то третьесортная халтура, то их никто серьёзно бы и не воспринял. А в названных мной картинах снимались талантливые артисты», - добавил актер.

Резюмируя, собеседник НСН добавил, что проблема, о которой говорит Майков, намного шире и глубже.

«Это проблема нашего полууголовного гомофобного общества. В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене. В любой другой стране это было бы оскорблением, а у нас предмет гордости», - заключил Алексей Панин.

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Сериал состоит из 15 эпизодов. Главные роли в нем, помимо Павла Майкова, исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева.

«Бригада» позиционируется как «российская гангстерская сага». По словам режиссёра фильма Алексея Сидорова, при работе над лентой ориентиром для него служили такие классические фильмы, как «Крёстный отец» и «Однажды в Америке».