Падение оптимизма россиян объяснили утечкой денег на налоги

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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в эфире НСН рассказал, что россияне чувствуют, как у них вытягивают деньги.

Индекс социального оптимизма россиян за год упал с 63 до 40 пунктов. Только 25% участников опроса убеждены, что в следующем году жизнь станет лучше. Также четверть респондентов придерживаются обратной позиции. При этом большая часть, 40%, уверена, что в 2019 году в жизни ничего не изменится. Такие данные озвучил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН связал такие настроения с «невротизацией» населения новостями о новых налогах и повышении коммунальных расходов.

«Здесь недоверие россиян к экономической ситуации вызвано не тем, что они обладают всей информацией с рынков и понимают, что мировые процессы могут повлиять на них сильно, а тем, что они невротизированы новостями о новых налогах, повышении НДС, повышении коммунальных расходов, расходов на бензин. И вот здесь они видят, что будущие деньги от них утекают. В этом году было оживление спроса и кредитование возрастало. Несмотря на эту статистику, которую чувствуют, что есть какой-то процесс, который вытягивает из них деньги, несмотря на то, что экономическая ситуация выглядит стабильной. Они не знают про мировой рынок и позитивную статистику внутреннюю, они начинают жить беднее или будут жить беднее очень скоро. Налог на самозанятых тоже добавляет стресса», - отметил экономист.

Однако, по словам Василия Колташова, в целом, из-за падения стоимости нефти может упасть фондовый рынок США, что отразится и на экономике РФ.

«Пока мировые цены на нефть снижаются, можно опасаться того, что российская экономика тоже окажется в сложном положении. За падением мировых цен на нефть может последовать падение фондового рынка США. В этом случае волна к нам придёт очень серьёзная, но это не обязательно случится в ближайшие полгода», - отметил Колташов.

Напомним, 13 ноября стоимость нефти марка Brent с поставкой в январе 2019 года опустилась до 64,98 долларов за баррель. Таких показателей она достигла во время торгов на бирже в Лондоне. В последний раз цена на опускалась ниже 65 долларов 16 марта. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН связал такую динамику со временной приостановкой санкций США против Ирана.