Отпустить лето. Клинический психолог рассказал, как бороться с осенней хандрой

Эксперт по психологии здоровья в эфире НСН посоветовал перфекционистам проще относиться к потере летних возможностей.
Москвичей предупредили о приближении осенней хандры, пишет «Свободная Пресса». Дефицит солнца осенью и опавшая листва создают депрессивную предрасположенность, что в свою очередь создает впечатление депрессии у эмоциональных людей, сообщил агентству городских новостей «Москва» главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.
Помимо биологической причины, связанной с дефицитом солнца и получаемых от него витаминов, существует и психологическая причина осенней хандры, рассказал НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс. По его словам, у психически здоровых людей в этот период проявляется протест против потерянных летних возможностей, причем сильнее всего он проявляется у перфекционистов.
«Легче всего вот эти изменения переживают люди, которые готовы терять, которые знают, что потери, в любой сфере жизни, это неотъемлемая часть жизни человека, это норма. Соответственно, у них из-за этих потерь гораздо меньше переживаний. А люди, которые достаточно серьезно впадают в эти переживания, это такие требовательные к своей жизни "неврастенические перфекционисты". Если они решили, что у них что-то должно быть, значит должно быть, и уж тем более, они не должны ничего своего потерять. Бессознательно, за радостные весенне-летние месяцы они привыкают к теплому кайфу, а потом потеря происходит, и они начинают нервничать. Вот этим людям важно почаще себе напоминать, что жизнь не обязана идти так, как они хотят. Что если они будут переживать по поводу изменений в худшую сторону в любой сфере жизни, в том числе и по поводу погоды, это им не поможет своей жизнью управлять, а наоборот только заберет у них силы и истощит их нервную систему. Проще относиться к потерям, упрощать, не осложнять», — посоветовал клинический психолог.
Эксперт отметил, что речь идет именно о здоровых людях, а не об обострении психических болезней.
По данным столичного департамента здравоохранения, в Москве депрессией страдают порядка 13 миллионов людей, что не превышает среднеевропейский показатель в шесть процентов населения города. К сожалению, большинство из них не обращаются за необходимой помощью к специалистам, пишет РЕН.ТВ
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