Отпустить лето. Клинический психолог рассказал, как бороться с осенней хандрой

Эксперт по психологии здоровья в эфире НСН посоветовал перфекционистам проще относиться к потере летних возможностей.

Москвичей предупредили о приближении осенней хандры, пишет «Свободная Пресса». Дефицит солнца осенью и опавшая листва создают депрессивную предрасположенность, что в свою очередь создает впечатление депрессии у эмоциональных людей, сообщил агентству городских новостей «Москва» главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

Помимо биологической причины, связанной с дефицитом солнца и получаемых от него витаминов, существует и психологическая причина осенней хандры, рассказал НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс. По его словам, у психически здоровых людей в этот период проявляется протест против потерянных летних возможностей, причем сильнее всего он проявляется у перфекционистов.