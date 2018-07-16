Отельер: Booking потеряет больше от отказа работать в Крыму, чем отели

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Андрей Колесников заявил НСН, что крымские отели могут даже выиграть от такого решения компании по бронированию.

Сервис бронирования отелей Booking.com прекратил работать в Крыму. Нидерландская компания таким образом поддержала санкции ЕС в отношении полуострова. Однако, как отмечает «РИА Новости», возможность брони в Крыму остаётся для тех, кто поедет туда по работе, а не на отдых.

Сервис потеряет от этого решения больше, чем крымские отельеры и даже туристы, заметил в беседе с НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. По его словам, человек, твёрдо решивший посетить Крым, найдёт другой способ забронировать себе номер.

«И надо понимать, что те люди, которые для себя выбрали Крым, они в любом случае смогут найти альтернативные варианты, так как это РФ. Основной клиент, это граждане России, для которых не обязательно бронировать именно через Booking.com. Есть, может быть, менее известные агрегаторы, типа “Броневика”. Здесь даже, может быть, отелям это выгодно. Отель вместо того, чтобы платить Booking.com 18% комиссии, лучше вложится в собственное продвижение сайта, в другие каналы продаж. И я думаю, что это Booking больше потеряет от отказа работать, чем отели. Потеряет что-то клиент, сам Booking, но не думаю, что потеряют отели», — заверил Колесников.

Ранее в эфире НСН о том, как скажется решение компании на турпотоке в Крым, рассказал председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин. Добавим, что в Госдуме РФ уже предложили ввести ответные санкции в отношении сервиса бронирования, а также, напротив, оказать поддержку другим российским онлайн-сервисам.