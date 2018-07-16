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Общество

Союз туриндустрии: отсутствие Booking.com на турпотоке в Крым не отразится

16 Июля 2018 в 17:58
Союз туриндустрии: отсутствие Booking.com на турпотоке в Крым не отразится
Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства в эфире НСН объяснил, почему крымчанам не стоит бояться закрытия популярного турсервиса.

Ресурс по бронированию гостиниц Booking.com перестал функционировать в Крыму. При этом, как отмечает RT, запрет коснулся только бронирования для отдыха.

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в эфире НСН выразил уверенность, что отсутствие Booking.com на количестве туристов в Крыму никак не скажется.

«Думаю, это никак не скажется [на турпотоке в Крым]. Все бронирования уже прошли и грузятся через операторов. Ну а частный сектор в Крыму на Booking.com не выходит. Это не Сочи и не Геленджик, где всё это находится на более продвинутом уровне. Есть другие разного уровня ресурсы, поэтому особо ничего не изменится», - объяснил Барзыкин.

Ранее замглавы Ростуризма Николай Королёв заявил, что стоимость создания отечественного аналога туристического ресурса составит 5-6 миллионов долларов.

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