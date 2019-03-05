Ощутимо, но не быстро. Эксперты оценили перспективы повышения пенсий

ФОТО: pxhere.com

Ярослав Нилов и Валерий Рязанский рассказали НСН о том, как будут повышать пенсионные выплаты.

Законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума рассмотрит на внеочередном заседании 5 марта совет Госдумы. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Напомним, документ был экстренно внесён на рассмотрение после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором немало внимания глава государства уделили социальному блоку.

Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, как именно удастся увеличить выплаты пенсионерам с помощью этого законопроекта.

«Предполагается, что будет индексация пенсии, но увеличение пенсии не должно влиять на сокращение социальной надбавки. Тогда пенсионер будет получать пенсию значительно выше, чем получал в прошлом году. И вот это изменение будет более ощутимо, чем изменение прожиточного минимума, которое меняется фактически на уровне инфляции», — рассказал Нилов.

Однако это лишь первые шаги на пути пенсионной реформы, предупредил в эфире. Он напомнил, что в целом реформа займёт не менее полувека.

«Закон еще только полноценно вступит в силу, и разговоры можно будет начинать только по прошествии такого же временного отрезка, то есть спустя примерно 50 лет. Это очень долгосрочная перспектива», — заметил сенатор.

Напомним, в 2019 году в России начали вступать в силу изменения пенсионного законодательства. Повышение пенсионного возраста будет постепенным и продлится до 2028 года. Приоритетной задачей реформы власти называют увеличение размера пенсий и улучшение качества жизни пожилых людей.