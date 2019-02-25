Президентская скорость индексации пенсий

Малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума.

Ускоренными темпами повело правительство «работу над ошибками» после внушения, сделанного президентом во время выступления с посланием Федеральному собранию. На пятый день после представления Владимиром Путиным этого программного документа стало известно о том, что комиссия кабмина одобрила поправки, позволяющие проиндексировать пенсии сверх прожиточного минимума. Суть вопроса в том, что с началом в этом году пенсионной реформы индексация пенсий в целом ряде случаев «перечеркнула» социальные доплаты, и некоторые пенсионеры получили даже меньше, чем раньше. В органы власти разного уровня стали во множестве поступать жалобы на эту «нечаянную радость».



Восстановить справедливость и все пересчитать «задним числом», - распорядился Владимир Путин, выступая с посланием.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми (…) Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», - заявил глава государства.

С 1 января этого года пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Теперь индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат будет проводиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. И пенсионеры получат суммы, которые они недополучили с начала года. Перерасчет коснется примерно 4 млн человек, сообщили «Газете.ру» в Пенсионном фонде.

Скорость, с какой представители власти всех уровней бросаются решать вопросы, на которые обращает внимание глава государства в своих публичных выступлениях, не перестает впечатлять. Особенно это бросается в глаза после таких форматов выступления, как послание Федеральному собранию и «Прямая линия с президентом». Так, летом минувшего года, на следующий день после того, как Путин во время «Прямой линии» предупредил нефтяников о введении заградительных экспортных пошлин, крупнейшие производители пообещали нарастить поставки бензина и дизельного топлива. После того, как тогда же Путин назвал «абсолютно недопустимой практикой» существование тысяч нелегальных свалок, подмосковные власти анонсировали рейды по их выявлению. И таких примеров – огромная масса. Один только вопрос: почему, пока президент носом не ткнет, никто ничего видеть не хочет?

Всеволод Нерознак

