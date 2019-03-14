Онколог рассказал, что мешает ранней диагностике рака в России

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Врач-онколог перечислил НСН, каких составляющих не хватает для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Причиной частой диагностики онкологических заболеваний на поздних стадиях в России зачастую являются пробелы в образовании врачей другого профиля. Такую мысль на форуме «Движение против рака» высказал замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин, пишет «Коммерсант».

По его словам, более 30% пациентов с онкологическим диагнозом до его постановки обращались в течение года к врачам общего профиля и не получали направления к онкологу. В частности, недостаток образования Костин отметил у гинекологов, терапевтов и хирургов.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН подтвердил, что от уровня познаний в области онкологии медиков смежной специализации во многом зависит выявляемость рака на ранних стадиях.

«Да, действительно у всех врачей смежных специальностей, к которым приходят на приём пациенты, должна быть некая онкологическая настороженность. У них должны быть представления об онкологии, как о дисциплине, специальности, они должны знать симптомы основных заболеваний, чтобы заподозрить что-то и отправить пациента к профильному специалисту», — заявил Пылёв.

При этом знания самих онкологов, по его словам, тоже не являются панацеей для снижения уровня смертности от заболевания в России. Тем более, отечественная система медицинского образования существенно отстаёт от мирового уровня, в том время как достижения в области онкологии не стоят на месте.

«К сожалению, знание о том, как лечить правильно, если мы берём государственный сегмент, не всегда даёт возможность лечить правильно. Потому что есть огромные сложности и с отсутствием регистрации препаратов, которые во всём мире включены в алгоритмы лечения заболеваний, и отсутствие материально-технической базы для полноценной диагностики и лечения. В целом в нашей стране уровень образования достаточно низкий, потому что сама система подготовки врачей базируется на принципах, сформулированных ещё в середине прошлого века. А онкология — это наиболее динамично развивающаяся область медицины. И невозможно сегодня работать врачом-онкологом, постоянно не занимаясь самообразованием», — отметил врач-онколог.

На сегодняшний день, что система ранней диагностики онкологии, что программы повышения квалификации врача за счёт государства в большей степени остаются на бумаге, чем в действительности, заключил собеседник НСН.

«Если говорить о ранней диагностике, то эта проблема у нас не решена на государственном уровне в силу отсутствия скрининговых программ для групп риска, такого понятия как диспансеризация, которая если и существует, то только номинально, на бумаге. К сожалению, поддержка для повышения квалификации тоже больше декларируется, чем выполняется. И, безусловно, нормальное образование врача-онколога сейчас дело самого врача. Он за свой счёт посещает конференции, приобретает литературу, покупает подписки на интернет-ресурсы. Системы на государственном уровне сейчас нет. При этом самообразование в нашем деле неизбежно», — подчеркнул Пылёв.

Добавим, по словам Андрея Костина, поднявшего проблему на медицинском форуме, Минздрав уже работает над изменениями в программах постдипломного медицинского образования. Они будут призваны обучать медиков раннему обнаружению признаков рака, также правки планируется внести в каждый из этапов раннего диагностирования.