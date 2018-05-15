Онколог дал Медведеву советы по борьбе с раком

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В эфире НСН врач-онколог Европейской клиники рассказал, на что в первую очередь необходимо направить средства в рамках нацпроекта по здравоохранению.

На борьбу с онкологическими заболеваниями в России в следующем году планируют выделить 117, 4 млрд рублей, а с 2020 по 2021 год расходы вырастут до 193, 4 млрд рублей. Эти средства будут направлены в сферу здравоохранения в рамках реализации национальных проектов 2018–2024 года, пишет «Коммерсант». Смертность от онкозаболеваний предполагается снизить за счет введения в практику стандартных протоколов лечения рака.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН рассказал, как эффективно использовать финансовые ресурсы, чтобы закрыть существующие пробелы в онкологии в РФ.

«Первое - это первичная диагностика и скрининговые программы. В России чуть ли не две трети пациентов, у которых впервые диагностирует рак уже на четвертой запущенной стадии заболевания. Системы диспансеризации со времен СССР не существует. Тотальная диспансеризация, может быть, это слишком дорого и не всегда эффективно. Но каким-то образом нужно определить группы риска, наблюдать и обследовать пациентов, у которых есть большая предрасположенность к развитию онкологических заболеваний это очень важно. Нужна просветительская работа среди населения, чтобы они знали, какие симптомы бывают у заболевания, знали, какие канцерогенные факторы вокруг, чего стоит опасаться. Это задача номер один», - считает эксперт.

Подготовка кадров также крайне необходима – качество высшего образования в медвузах, постоянные стажировки и повышение квалификации, убежден врач-онколог.

«Принципы и подходы в лечении онкологических заболеваний меняются, зачастую, ежемесячно, за этим надо следить. Образование врачей очень важно, как первичное, так и последующее постоянное совершенствование. Причем, не в рамках каких-то местечковых конференций, а в рамках серьезных международных конференции, зарубежные стажировок. Онкологическая служба в России сейчас устроена так, что к системе онкодиспасеров прикреплены по территориальному принципу, так или иначе, все граждане. Зачастую, большие регионы обслуживает один онколог, который просто физически не справляется с потоком и занимается рутиной, оформлением документов и у него просто не остается времени для развития», - отметил Пылёв.

В рамках реализации нацпроекта врач-онколог также предлагает наладить систему лекарственного обеспечения онкобольных и упросить процедуру регистрации зарубежных лекарственных препаратов. «Те препараты, которые входят в стандарты лечения онкологических заболеваний в мире, до России доходят спустя годы после того, как уже включены в зарубежную практику. Некоторые препараты не доходят вовсе. После того, как препарат полностью исследован за рубежом, для того, чтобы он был зарегистрирован в России, мы должны пройти повторное исследование и только после этого запустить его в продажу и в работу. Из-за этого не все больные получают адекватную онкологическую помощь», - пояснил врач-онколог в беседе с НСН.

Эксперты Российского общества клинической онкологии отмечают, что за последние 10 лет количество больных раком выросло на 20 процентов, пишет «Российская газета». Средний возраст заболевших – 66 лет. Каждый четвертый россиянин может стать онкопациентом, а каждый шестой - умереть от рака.

Всего правительство России разработало 13 национальных проектов. Ежегодно каждый из них потребует дополнительно 150-200 млрд рублей, пишет Ura.ru.