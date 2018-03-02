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Путин призвал воссоздать систему медицинских профосмотров

2 Марта 2018 в 21:07
Необходимо воссоздать систему медицинский профосмотров, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями, сказал Владимир Путин.

Как отметил Путин, ранее власти начали восстанавливать эту систему, но Министерство здравоохранения оказалось не готово к такому объему работы из-за нехватки средств и кадров.

Правительство, по его словам, должно будет подготовить специальный план по борьбе с онкологией, который будет включать все меры комплексную совместную общенациональную задачу, сообщает РИА «Новости».


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