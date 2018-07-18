Нарусова: В Туве пройдут проверки после массового отравления шаурмой

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Сенатор от республики рассказала НСН, в каком состоянии в Туве находятся закусочные и кафе.

Число пострадавших от отравления в закусочной «Шаурма» в городе Кызыл республики Тува увеличилось до 137 человек. Об этом в своём Facebook сообщил глава региона Шолбан Кара‐оол. По его словам, министр здравоохранения в республике уже получил поручение вести личный контроль над состоянием каждого больного. Кроме того, проставлена задача узнать все обстоятельства отравления и найти виновных, включая должностные лица.

Сенатор от республики Тува Людмила Нарусова в эфире НСН рассказала, что ситуация с качеством работы общепита в республике оставляет желать лучшего. По её словам, в ближайшее время будут организованы проверки точек соответствующими органами.

«Я думаю, что такие вопросы контролирует сам глава республики. Если он об этом говорит, значит, это соответствует действительности. Задачи сенатора другие, но я две недели назад была в Туве, и думаю, что это действительно так. То, что связано с таким быстрым общепитом, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Конечно, проверки будут. И санитарные, и Роспотребнадзора, конечно», — заявила Нарусова.

Добавим, позже стало известно о 155 пострадавших от отравления в закусочной «Шаурма» города Кызыл. Об этом сообщает «Говорит Москва». Отмечается, что среди них 80 человек, включая 25 детей, госпитализированы. По факту происшествия заведено уголовное дело, пишет RT.