Онищенко: Перед выходным для диспансеризации россиян нужно воспитать

Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал «воспитывать» любовь россиян к диспансеризации.

Россияне получат право брать выходной день для прохождения диспансеризации. Законопроект получил одобрение в первом чтении Госдумы. При этом парламентарии ко второму чтению документа увеличить срок для прохождения обязательного медосмотра до двух дней.

Напомним, что идею поддержали на самом высоком уровне. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, увы, не любят профилактику, но нужно людей к ней «приучать».

В интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уточнил, что сама идея неплоха, но, чтобы она работала, необходимо учесть несколько важных моментов.

«Уточним, что речь идет о диспансеризации абсолютно всех россиян, а не только тех, кто работает на вредных производствах. И в целом я поддерживаю идею предоставления выходного дня. Но в тоже время нужно обеспечить в поликлиниках возможность пройти по всем врачам в течение одного дня. И, конечно, нужно «воспитать» россиян в желании проходить ежегодные медицинские освидетельствования. Наказать за непрохождение осмотра, наверное, не получится, а вот поощрить – можно», - считает эксперт.

Ежегодная диспансеризация идет на пользу россиянам, способствует сохранению их здоровья, а значит и трудоспособности. Именно так считает министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, который привел следующие цифры. С января по апрель 2018 года в результате диспансеризации в регионе впервые выявлено почти 2 тысячи случаев болезней органов дыхания. Соответственно показатель смертности в этой категории уменьшился на 39,5%.

В свою очередь, глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ведомства увеличивать продолжительность жизни россиян до 80 лет. Главным шагом в этом вопросе как раз должны стать диспансеризация и профилактические осмотры. Минздрав предлагает сделать их для отдельных возрастных групп в графике: один раз в два года. При этом «бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обратил внимание НСН и на еще несколько ключевых моментов в этом законопроекте.

«Двигаться нужно системно, но возникает вопрос, кто и в каком объеме будет за диспансеризацию платить. Другой вопрос. У меня выявили заболевание. А будет ли возможность его профлактировать с медицинской точки зрения. А при нынешнем состоянии защиты трудящихся и девальвации профсоюзов, будет ли выгодно, чтобы работодатель узнал о заболевании. Так что замах правильный, но некая упрощенность настораживает», - поделился своим мнением Онищенко.