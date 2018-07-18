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Россиянам дадут один день на диспансеризацию в рабочее время

18 Июля 2018 в 13:50
Россиянам дадут один день на диспансеризацию в рабочее время

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам брать один рабочий день для прохождения диспансеризации с сохранением оплаты труда, сообщает ТАСС. Отмечается, что такая возможность будет предоставляться работникам раз в три года.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Андрей Исаев и Николай Герасименко ещё в 2016 году. Тогда правительство раскритиковало предложение, указав на то, что процедуры диспансеризации могут занять больше времени, чем один рабочий день.

В ходе заседания нижней палаты парламента обсуждались недостатки законопроекта. Депутаты пришли к убеждению, что во втором чтении необходимо обсудить возможность увеличения срока диспансеризации до двух рабочих дней. Соответствующие поправки к документу законопроекта уже предоставлены в комитет.

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