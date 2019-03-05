Онищенко одобряет изъятие лекарств из обращения Росздравнадзором

Экс-глава Роспотребнадзора в эфире НСН прокомментировал изъятие из продажи препарата «Эриспирус».

Росздравнадзор отзывает из обращения противокашлевый сироп и таблетки «Эриспирус» из-за содержания фенспирида, который был признан опасным для сердца. Производитель отрицает такие побочные эффекты, однако в качестве предупреждающей меры готов инициировать добровольный отзыв регистрационных удостоверений препарата.

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с НСН назвал отзыв лекарств обычной мировой практикой, однако в России, по его мнению, ситуация другая.

«Мне кажется, Росздравнадзор делает это достаточно редко, хотя реальности рынка немного другие. Мы долгое время считали благом дуст, а потом пришли к другим выводам, когда появились новые данные, когда наука шагнула вперед, более глубокие исследования появились. Второй вариант может быть такой: нашли в какой-то большой партии этого препарата отклонения от технологии приготовления, которые отрицательно влияют на здоровье или, наоборот, никак не влияют, фальшивка. Я не знаю мотивацию этого изъятия. Это обычная практика, удивляться ей не надо - радоваться надо», - подчеркнул Онищенко.

«Эриспирус» стал третьим препаратом с фенспиридом, который отзывают в России из продажи. Из обращения уже изъяли лекарства от кашля «Эреспал» и «Эпистат». Причиной послужили исследования, которые выявили, что данные препараты могут повлиять на работу сердца.

Ранее исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в эфире НСН поддержала прекращение продаж «Эреспала» в России. По ее мнению, препараты с такими побочными действиями не должны быть в обороте.



