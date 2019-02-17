Эксперт: Без «Эреспала» коллапса не произойдет

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» заявила, что препарат с побочным действием должен быть изъят с российского рынка

В России изымут из продажи лекарственный препарат «Эреспал» (международное непатентованное название — фенспирид). Росздравнадзор уже объявил об отзыве медикамента. Французские фармакологи выявили, что применение фенспирида вызывает побочные действия, например, нарушение сердечного ритма. В России объем розничных продаж «Эреспала» в 2018 году составил 2,2 млрд руб. и 6,3 млн упаковок, согласно исследованиям маркетингового агентства DSM Group.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН согласилась с необходимостью прекращения продаж «Эреспала» в России.

«Первая страна, которая выявила побочные действия – Франция. Она сообщила о негативных последствиях приема препарата всем странам Евросоюза, а также в Россию.До Москвы информация дошла буквально в считанные дни. Выявлены массовые побочные явления. Учитывая данный факт, лекарство лучше отозвать с рынка. Это даже в интересах компании-производителя», - заявила эксперт.

Елена Неволина считает, что российские пациенты смогут найти альтернативу препарату.

«Эреспал» - противокашлевое лекарство. О том, что без этого препарата невозможно будет обойтись, сказать нельзя. Медикаментов с подобным механизмом действия на российском рынке достаточно. После изъятия препарата коллапса не произойдет», - отметила Неволина.

Ранее первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в беседе с НСН заявила, почему Россия не готова к онлайн-торговле лекарствами