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Общество

Звезда «Особенностей национальной охоты» рассказал о смерти коллеги

2 Апреля 2019 в 15:00
Звезда «Особенностей национальной охоты» рассказал о смерти коллеги
Актер Семён Стругачёв признался НСН, что испытывает чувство вины из-за того, что не успел повидаться с Александром Васильевым до его смерти.

В Санкт-Петербурге после тяжелой болезни скончался актер сериала  «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев. Ему было 60 лет. Российскому зрителю артист также известен по своим работам в фильмах «Особенности национальной охоты», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Мажор-3» и многим другим.

В беседе с НСН актер Семён Стругачёв прокомментировал смерть коллеги по цеху, отметив, что с Александром Васильевым ему довелось не только поработать.

«Мы с ним учились в одном институте во Владивостоке, правда, он был помладше. Мы тогда начали общаться. Парень был очень активный, любознательный, уважал старших. Потом получилось так, что мы оба оказались в Санкт-Петербурге. И продолжили наше общение. Работали вместе в картинах, в частности, в «Особенностях национальной охоты». Он был и актёром, и помощником режиссера», - отметил собеседник НСН.

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Кроме того, актёр подчеркнул, что раньше он общался с Александром Васильевым чаще, чем в последнее время - их связывало кино.

«Позже стали встречать реже. Но, тем не менее, эти встречи происходили. Его жена художница. Они были очень счастливой парой, приходили ко мне в театр. Супруга Александра дарила мне картины. А болезнь его стала для меня полной неожиданностью, потому что он был здоровым парнем, всегда за всё хватался, ему все трудности были по плечу. Я думал, что он отойдёт и поправится. Но болезнь оказалась сильнее. Александр угасал, и это было видно на фотографиях. При этом держался очень хорошо. А у меня есть чувство вины из-за того, что я не посетил его. Всегда же думаешь о том, что зайду или позвоню позже. Как всегда не хватает времени, а потом не случается», - резюмировал артист.

Напомним, прощание со звездой «Улиц разбитых фонарей» Александром Васильевым состоится завтра, 3 апреля, в четвертом павильоне «Ленфильма». Отпевание пройдёт в 14:00 в храме Смоленской Иконы Божьей матери. Похоронят артиста на Смоленском кладбище.

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