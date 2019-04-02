Басков: Пригожин всегда остаётся человеком слова

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный российский певец Николай Басков в беседе с НСН поздравил продюсера Иосифа Пригожина с пятидесятилетием.

Сегодня, 2 апреля, одному из самых известных музыкальных продюсеров России Иосифу Пригожину исполняется 50 лет. Сразу же после полуночи его супруга – певица Валерия – поспешила первой поздравить своего именитого мужа с юбилеем, отметив, что, в первую очередь, поздравляет себя.

К поздравлениям уже успели присоединиться многочисленные друзья и коллеги Иосифа Пригожина, среди которых Наташа Королева, Катя Лель, Инна Маликова и многие другие. В свою очередь,, который давно дружит с Иосифом Пригожиным, в беседе сзаявил, что сегодня станет ведущим его юбилейного вечера. А также рассказал о том, что отличает Иосифа Пригожина от всех других российских продюсеров.«Он всегда занимался артистами, которых приводил к успеху. Кроме того, он человек прямолинейный и ответственный. И в то же время ценит друзей. А в дружбе на него всегда можно положиться. Потому что, если он дружит, то за человека он пойдёт до конца. И, несмотря на непредсказуемые ситуации в шоу-бизнесе, он остаётся человеком слова», - заявил собеседникНапомним, Иосиф Пригожин в качестве музыкального продюсера известен своим успешным сотрудничеством с певицей Валерией, Вахтангом Кикабидзе, Николем Носковым, Александром Маршалом, Авраамом Руссо, Кристиной Орбакайте и многими другими звёздами российской эстрады. Кроме того, он является создателем рекорд-лейбла NOX Music, а также организатором российских музыкальных фестивалей и концертов