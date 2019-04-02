Басков: Пригожин всегда остаётся человеком слова

Известный российский певец Николай Басков в беседе с НСН поздравил продюсера Иосифа Пригожина с пятидесятилетием.
Сегодня, 2 апреля, одному из самых известных музыкальных продюсеров России Иосифу Пригожину исполняется 50 лет. Сразу же после полуночи его супруга – певица Валерия – поспешила первой поздравить своего именитого мужа с юбилеем, отметив, что, в первую очередь, поздравляет себя.
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Солнце моё, твой День рождения настал. Поздравляю тебя, а ещё больше себя с тем, что ты не просто живёшь на этом свете, а с тем, что ты МОЙ. Спасибо за то, что делаешь меня счастливой. 50 лет - сущий пустяк, наступит завтра, и ты продолжишь нестись по жизни вприпрыжку, вместе будем бежать навстречу новым приключениям, авантюрным планам, неожиданным проектам - ничего не поменяется, а самое главное - мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров! ❤️❤️❤️ @prigozhin_iosif #деньрождения50 #юбилей #моялюбовь #50prigozhin
К поздравлениям уже успели присоединиться многочисленные друзья и коллеги Иосифа Пригожина, среди которых Наташа Королева, Катя Лель, Инна Маликова и многие другие. В свою очередь, певец Николай Басков, который давно дружит с Иосифом Пригожиным, в беседе с НСН заявил, что сегодня станет ведущим его юбилейного вечера. А также рассказал о том, что отличает Иосифа Пригожина от всех других российских продюсеров.
«Он всегда занимался артистами, которых приводил к успеху. Кроме того, он человек прямолинейный и ответственный. И в то же время ценит друзей. А в дружбе на него всегда можно положиться. Потому что, если он дружит, то за человека он пойдёт до конца. И, несмотря на непредсказуемые ситуации в шоу-бизнесе, он остаётся человеком слова», - заявил собеседник НСН.
Напомним, Иосиф Пригожин в качестве музыкального продюсера известен своим успешным сотрудничеством с певицей Валерией, Вахтангом Кикабидзе, Николем Носковым, Александром Маршалом, Авраамом Руссо, Кристиной Орбакайте и многими другими звёздами российской эстрады. Кроме того, он является создателем рекорд-лейбла NOX Music, а также организатором российских музыкальных фестивалей и концертов