Омбудсмен призвал самозанятых перейти на безналичный расчёт

Уполномоченный по правам малого и среднего бизнеса в эфире НСН назвал основные показатели для успешного перехода торговых точек на оплату по картам.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что правительство планирует отложить на полтора года срок, по которому все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты. Об этом сообщает РБК. Аксаков пояснил, что требования будет распространено с 1 января 2023 года на все торгово-сервисные предприятия. Напомним, что ранее нововведение должно было вступить в виду с 1 июля 2021 года. Как сообщил Анатолий Аксаков, на данном этапе поправки в закон «О защите прав потребителей» находятся на обсуждении.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал насколько магазины и рядовые граждане готовы к переходу на безналичный расчёт.

«Я думаю, что само движение к тому, чтобы уходить от наличных расчётов — правильное. Там, где есть наличные деньги, есть риск коррупционных схем, то есть появляется желание уйти в серую часть рынка. Поэтому нужно двигаться в направлении безналичного расчёта. Я уверен, что переход на безналичный расчет не является проблемой, даже для небольших магазинов», — рассказал Ермаков.

По его словам, переход на безналичный расчёт схож внедрением онлайн-касс. В самом начале говорилось, что это дорого и сложно, однако ни один сложный сценарий не оправдался. Эксперт выразил уверенность, что все смогут справиться и в этом случае. Однако проблема состоит в восприятии нововведения населением, в главной степени в дальних регионах.

«Особенно, если говорить о небольших городах, в сельских поселениях. Там, конечно, очень слабое понимание безналичного расчета, да и мотивация не очень прослеживается. Вот эта проблема самая главная. Именно она будет определять успех или неуспех всей этой процедуры. Кроме того запущенный процесс по легализации самозанятых тоже является важным фактором во всей этой истории. Если он даст положительный результат и люди поймут, что нужно входить в белую зону, легализовать все свои доходы, то никаких проблем с переходом на карты тоже не будет. Вот эти вещи все связаны. Ну и время покажет, насколько мы справились с этим непростым заданием», — заключил омбудсмен.

Напомним, поправки, которые предусматривают поэтапное распространение принимать к оплате банковские карты, начали обсуждаться в 2018 году. По действующему законодательству торговые точки с оборотом 40 миллионов рублей обязаны принимать к оплате только карты «Мир». Исключением являются районы без доступа к интернету.