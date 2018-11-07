Омбудсмен предложил создать спецполицию для сбора долгов за ЖКХ

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Один из соавторов закона о коллекторах Павел Медведев в эфире НСН назвал коллекторов настоящими бандитами.

Коллекторы получат возможность собирать долги по ЖКХ. Для этого в ближайшее время Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств отберёт те, что получат официальное на то право. Как пишет «Ъ», это вряд ли увеличит эффективность взыскания, но предсказуемо приведет к росту социальной напряженности

Сейчас коллекторы получают в работу более 5% задолженности населения в сфере ЖКХ. А по данным на сентябрь она составляла 535 млрд руб. При этом на досудебной стадии взыскивается 5–10% задолженности, а на судебной —15–20%

В эфирезаявил, что в коллекторских агентствах работают «настоящие бандиты», а долги за ЖКХ нужно собирать специально созданное для этого подразделения полиции.

«Для того чтобы прогнозировать эффективность, нужно оглянуться назад. И вспомнить, как они работают, особенно на рынке банковских долгов и долгов перед микрофинансовыми организациями. Очень, надо отметить, специфически. Люди, которые общаются с должниками, не являются работниками коллекторских агенств. Они – провидцы, они догадываются, кто должен, какой у него телефон, в какой детсад ходит дочка. И мама мне в детстве не велела использовать те слова, которые эти люди говорят должникам. С ними можно было бы как-то справляться, если бы это захотела делать полиция, но она этого делать не хочет. Вместо того чтобы создать спецполицию, которая бы следила за вниманием долгов, мы новые законы придумываем. А предыдущие законы не работают», - констатировал Медведев.С постоянно увеличивающимися тарифами на газ, свет и воду в стране растет число должников. Только за год количество злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги увеличилось более чем на 13%. По данным Национального бюро кредитных историй за июль не погасили долг по решению суда более 27 тысяч россиян.

«И время не пришло, и в голову не пришло тем организациям передавать долги по ЖКХ коллекторам. Но все впереди. Для жилищно-коммунальных организаций общение с финансовыми организациями дико, непривычно. Не учили их этому, как будто с Марса. Но думаю, что через короткое время эта процедура будет осуществляться», - отметил

К тому же аналитик прогнозируют рост числа должников. В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды: с 1 января на 1,7% и на 2,4% - с 1 июля.