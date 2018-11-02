Омбудсмен по экологии рассказал, что станет с километрами дикой природы России

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как Россия возглавила рейтинг стран с нетронутой природой.

Россия возглавила рейтинг стран, на территории которых наилучшим образом сохранилась первозданная природа. В статье журнала Nature говорится, что в России сохранилось свыше 15 миллионов квадратных километров дикой природы, причем половина из этой территории находится на суше. На втором месте оказалась Канада с 9 миллионами кв. км дикой природы, а на третьем – Австралия, на территории которой сохранилось порядка 2,5 млн кв. км первозданной природы. Пятерку лидеров замыкают Соединенные Штаты и Бразилия. Отмечается, что на эти пять стран приходится более 70 процентов от объема нетронутой человеком природы всей планеты.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, почему именно в России сохранилось больше всего дикой природы и что с ней будет дальше.