Пятница
02 ноября
USD 65.65
EUR 74.58
Общество

Омбудсмен по экологии рассказал, что станет с километрами дикой природы России

2 Ноября 2018 в 14:22
Омбудсмен по экологии рассказал, что станет с километрами дикой природы России
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как Россия возглавила рейтинг стран с нетронутой природой.

Россия возглавила рейтинг стран, на территории которых наилучшим образом сохранилась первозданная природа. В статье журнала Nature говорится, что в России сохранилось свыше 15 миллионов квадратных километров дикой природы, причем половина из этой территории находится на суше. На втором месте оказалась Канада с 9 миллионами кв. км дикой природы, а на третьем – Австралия, на территории которой сохранилось порядка 2,5 млн кв. км первозданной природы. Пятерку лидеров замыкают Соединенные Штаты и Бразилия. Отмечается, что на эти пять стран приходится более 70 процентов от объема нетронутой человеком природы всей планеты.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, почему именно в России сохранилось больше всего дикой природы и что с ней будет дальше.

Омбудсмен по экологии назвал госкомпанию спасением от мусора
«По площадям, где сохранилась первозданная природа, Россия находится на первом месте, потому что так сконцентрировано производство со времен советского промышленного освоения наших территорий. Более того, есть совершенно четкие позитивные перспективы, что эта природа будет сохранена и для будущих поколений путем создания особо охраняемых природных территорий. Эту программу сейчас реализует правительство РФ, в частности министерство природных ресурсов. Через ряд федеральных проектов направляются огромные средства к поддержанию ООПТ на территории РФ, к созданию новых заповедников и к их развитию. Это не только территория, где нельзя делать никакое промышленное развитие и которая охраняется на законодательном уровне. Эта территория также получит некое развитие, например, создание экологических маршрутов, приключенческий туризм, который не предусматривает воздействия на окружающую среду этих ООПТ. На самом деле, этому уделяют очень много внимания, и это радует», — рассказал омбудсмен по экологии.

Как сообщает журнал Nature, по всей планете порядка 77 процентов суши (за исключением Антарктиды) и 87 процентов океана подверглись вмешательству человека. Экологи отмечают, что оставшиеся нетронутыми районы выступают неким буфером для сохранения экосистемы и биологического разнообразия.

Напомним, 30 октября Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за последние 40 лет численность диких животных на планете сократилась на 60 процентов. Главной причиной этого в WWF назвали деятельность человека.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.