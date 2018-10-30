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Дикие животные за 40 лет вымерли на 60 процентов

30 Октября 2018 в 16:51
Дикие животные за 40 лет вымерли на 60 процентов

За последние 40 лет численность диких млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных сократилась на 60%. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Это очень плохой сигнал, - сказал гендиректор WWF International Марко Ламбертини. По его словам, это результат неразумной деятельности человека: леса, океаны и реки находятся в плачевном состоянии, а темп и масштаб сокращения популяций и диких мест обитания продолжают нарастать, сообщает телеканал «360».

Специалист отметил, что самое угрожающее сокращение числа диких животных (89%) зафиксировано в тропиках Южной и Центральной Америки. В бассейне Амазонки за полвека уничтожено 20% флоры и фауны.

Ранее врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, как избежать сердечного приступа зимой. Он прокомментировал исследование шведских ученых, которые выяснили, что на сердечные ритмы сильно влияют экология и стресс, а также холод.   


 

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