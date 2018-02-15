Потапенко: Никакая амнистия не заставит бизнес выйти из тени

Предприниматель в беседе с НСН заявил, что бизнесмены не вернутся в Россию из-за рубежа, так как больше не верят властям.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил ввести надзорные и правоохранительные каникулы для бизнесменов, которые вышли из тени. Об этом он заявил 15 февраля во время выступления в рамках Инвестиционного форума в Сочи. Как подчеркну Шохин, сейчас предпринимателей, которые вышли из тени часто привлекают к уголовной ответственности за «прошлые грехи». Именно по этой причине, полагает глава РСПП, у бизнесменов нет желания выходить из тени, сообщает РБК.

в эфирев предположил, что рассчитывать на перемену отношения государства к бизнесу могут только «наивные дети».

«Основное – вопрос условий. У нас амнистий проводилось много, в итоге всё заканчивалось достаточно печально: росло количество уголовных дел против предпринимателей. Рассчитывать на то, что наши власти уголовно-репрессивный тон во взаимоотношениях с предпринимательством и обществом поменяют на ласковый и нежный, могут только наивные дети. Пока не будут прописаны до запятой условия этого выхода с прописанием стратегии и тактики последствий, это будет точно так же как попытка легализовать чёрный сектор с помощью патентов, которая провалилась, как и попытка возврата из офшоров денег (никто их не вернул, потому что властям же давно никто не верит)», - заключил в эфире НСН Потапенко.

Напомним, ранее Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о продлении амнистии капитала. Она будет проходить с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 год. Процедура позволит задекларировать счета, которые были закрыты или открыты до 1 января 2018 года в иностранных банках. Участие в амнистии позволит предпринимателям уйти от административной, налоговой и уголовной ответственности.