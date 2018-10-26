В Ассоциации фармацевтов рассказали, как отличить фальсификат от лекарства

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Глава ассоциации Российских фармацевтических производителей объяснил НСН, почему не стоит пытаться определить подлинность препарата самостоятельно.

Современные методы подделки лекарств стали настолько высокотехнологичными, что выявить фальсификат может только специальная экспертиза. Об этом в ходе пресс-конференции НСН, посвящённой торговле поддельными лекарствами, рассказал руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Также он дал совет потребителям, куда следует обращаться, если возникли сомнения в подлинности лекарства.

«Как правило, фальсификат делают в хорошо оснащённых оборудованием подпольных цехах. Наше законодательство таково, что часто одна и та же упаковка и для настоящего лекарства, и для фальсификата печатается в одной типографии. Поэтому уровень подделок сегодня очень высокий. И часто без специального анализа даже сам оригинатор не может отличить подделку от настоящей продукции. Поэтому, если возникают сомнения, что препарат настоящий, не надо проводить собственные эксперименты, обращайтесь сразу в структуры Росздравнадзора. Это тот орган, который должен отвечать за контроль над лекарствами. У них есть лаборатории, в том числе выездные, они могут проводить анализы. В том числе, неразрушающим способом», — рассказал Дмитриев.

Напомним, Союз профессиональных фармацевтических организаций обратился в Роскомнадзор и прокуратуру с просьбой проверить и заблокировать сайт Ozon.ru. Причиной послужила деятельность компании в сфере онлайн-продажи и доставки безрецептурных лекарственных препаратов. Напомним, по законодательству РФ торговля медикаментами через интернет в России запрещена.