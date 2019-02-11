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Общество

Общественный омбудсмен: Ларьки вернут нам дешевые и свежие продукты

11 Февраля 2019 в 11:41
Общественный омбудсмен: Ларьки вернут нам дешевые и свежие продукты
ФОТО: pxhere.com

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса объяснил НСН, в чём суть поправок к законодательству, разрешающих нестационарную торговлю.

В российских городах на улицах вновь могут появиться торговые палатки и ларьки. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, этому способствует разработанный ведомством законопроект, призванный регламентировать работу нестационарных точек торговли.

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Это решение повысит конкуренцию среди продавцов, а также увеличит доступность продукции для конечного потребителя, заметил в эфире НСН генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков.

«Это хорошая идея, правильная. Потому что чем больше конкуренция, тем больше в этом возможности для населения купить дешевые и свежие продукты. Во главе угла тут стоит потребитель. Потому что по опыту, когда уничтожаются все маленькие магазины, приходит один крупный игрок, вначале всё идёт хорошо — всё очень дешево, потом резко всё дорого, и купить можно только в этом торговом центре. Альтернативы нет. Потому что если крупные торговые игроки захотят войти в какой-то город, район, они быстро находят общий язык с муниципальными депутатами. И вместо маленьких магазинов шаговой доступности в центре небольшого городка появляется один большой торговый центр, что, конечно, неудобно для большинства населения. В этом смысл этих поправок, они правильные, мы их поддерживаем», — рассказал Ермаков.

Добавим, по оценкам специалистов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст в стране до 250 тысяч рабочих мест. На данный момент, по словам замминистра, в России крупные сети занимают 30-40% рынка. При этом на тысячу человек в стране приходится в два раза меньше магазинов, чем в ряде европейских стран.

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