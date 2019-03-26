Общественная палата: Умными счетчиками Минэнерго решает не те вопросы

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам заявил в беседе с НСН, что газовые компании заняты решением второстепенных проблем.

Минэнерго планирует внедрить интеллектуальные системы учета газа в российских квартирах. Такая система сделает возможной дистанционную передачу данных в газоснабжающие компании. Уточняется, что ее создание обойдется в 385 млрд рублей. Прогнозируется, что в связи с этим могут вырасти тарифы на газ.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор рассказал в беседе с НСН, что газовые компании занимаются не теми вопросами, которые нужно решить в первую очередь.

«Я считаю, что самое главное сегодня, что нужно сделать в системе газификации каждой квартиры - это не умный счётчик, а система автоматического отключения газа в случае предельно допустимых концентраций газа», - сообщил он.

По словам Шпектора, именно контроль над утечкой газа в российских квартирах гораздо сегодня важнее установки умных счетчиков.

«Я могу сказать, что невозможно решить эту проблему теми путями, которые есть. Поэтому мы провели в общественной палате совещание, на котором единогласно была поддержана точка зрения, что нужно ставить соответствующие отсекающие клапаны, которые смогут предотвратить утечку. Это могут быть утечка по различным причинам. Потому что люди могут быть в определенном состоянии физиологическом, могут быть люди больные, пожилые с плохой памятью или люди, которые неадекватно себя ведут. Поэтому, все это приводит к колоссальным потерям», - пояснил эксперт.

По его словам, устанавливать защитное оборудование и умные счетчики газовые компании должны за счет своих средств.

«Если сегодня ходить в квартиры только для того, чтобы поставить счетчик, то, я считаю, это неправильно. Конечно, если все это взяло на себя газовые компании, то Бог с ним. Но я считаю, что вообще та моржа, которая есть сегодня у газовиков, позволяет сделать, прежде всего, клапаны соответствующие, тем более, что решения эти технические есть. И одновременно поставить эти счетчики, которые будут считывать и отправлять на диспетчерские пункты потребления газа. Но, если только счетчики, то я считаю, что можно подождать с этим вопросом. Это действительно ударит снова по карману жителя», - заявил Шпектор.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о главном преимуществе умных счетчиков.