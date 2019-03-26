В Госдуме рассказали о главном преимуществе умных счетчиков

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в эфире НСН назвала интеллектуальную систему учета газа в домах шагом вперед.

В Минэнерго рассказали, как в российских домах будет внедряться интеллектуальная система учета газа в домах. Она, напомним, предполагает автономную передачу данных в газоснабжающие компании.

На установку системы в более чем 25,5 млн домовладений потребуется 385 млрд рублей. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом эксперты прогнозируют рост тарифов на газ на 10-15%.

в эфирезаявила, что помимо дистанционной передачи показаний, в системе предусмотрена функция, предотвращающая аварии, связанные со взрывом бытового газа ().

«Безусловно, средства понадобятся, это вложение будет оправдано. Сейчас огромную проблему составляет невозможность проверки счетчика без согласия собственника жилого помещения. Иногда же народные умельцы хитрят с передачей данных. А при интеллектуальных счетчиках – все видно сразу. Так что это шаг вперед, вопрос, чтобы он не был очень обременительным для россиян. Но думаю, что будут дотации для федерального бюджета. Мы заинтересованы в этой интеллектуальной системе, в ней есть еще одно важное новшество. Это автоматическое отключение при поступлении газа при ненормированных объемах. Это предтеча аварий, взрывов», - пояснила депутат Госдумы.

Минэнерго рассматривает два варианта источника финансирования установки умных счетчиков. Первый вариант предполагает включить расходы на счетчик в плату за снабженческо-сбытовые услуги.

Второй - подразумевает включение расходов в тариф на транспортировку топлива, который направляется газораспределительным организациям.