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Банки России задумались об идентификации по рисунку вен

22 Ноября 2018 в 09:40
Банки России задумались об идентификации по рисунку вен

Российские банки задумались о переоборудовании банкоматов для идентификации клиентов по рисунку вен. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на официальных представителей крупных кредитных организаций. Как подчеркивает источник, благодаря нововведению жителям страны больше не потребуется использовать карту для совершения основных банковских операций. Проверять и идентифицировать личность будут по контуру линий на ладони. Для этого потребуется всего лишь раз в 10 лет сдавать биометрию в офисе финансовой организации.

Эксперты склоняются к мнению о том, что такая технология обеспечит высокий уровень защиты от взлома. Также немаловажным станет то, что определить клиента можно будет даже по грязным или мокрым рукам.

Напомним, на минувшей неделе сразу два столичных банка за сутки лишились лицензии: «УМ-Банк» и «Москва». Как пишет RT, такое решение принял ЦБ. Обе финансовые организации получили временную администрацию. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН признался, что отзывы лицензий у банков вызывают у рынка напряжение.

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