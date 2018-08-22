Бесконечная история санкций. Когда ждать новых скачков курса валют?

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Экономист Денис Ракша рассказал НСН, какие отметки станут критическими для евро и доллара, и когда ЦБ РФ вмешается в колебания курса.

Курс евро превысил 79 рублей впервые с апреля этого года, сообщает Ura.ru. Также повысился и курс доллара по отношению к российской валюте — он поднялся выше 68 рублей впервые с середины августа.

Некоторые эксперты связывают скачки валют с вступлением в силу с 22 августа нового пакета антироссийских санкций, введённых США. Однако это не так, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша. Он объяснил, что стало причиной падения рубля, а также предрёк отечественной валюте новые поводы для колебаний.

«Сегодняшнее колебание курса рубля почти не связано с введением санкций Госдепа США. Гораздо больше оно связано с новостями, из-за которых будут санкции, которые только намечаются. Вчера и сегодня было несколько сообщений, которые спустя некоторое время неизбежно приведут к новым санкциям. Ещё не известно, к каким, когда, но рынок уже реагирует. Новости очень неприятные для нас. Например, о том, что глава Microsoft заявил, что Россия в лице хакерской группировки Fancy Bear несомненно вмешивается в выборы. Там по этому поводу будет много вони, и будет она очень долго. И это будет мнимым поводом для новых санкций. Рынок понимает это», — рассказал Ракша.

Однако курс валют не должен существенно перешагнуть критические отметки, заметил экономист. Для контроля над ним есть особые технические и не только инструменты регулятора. Поводов для оптимизма в этом, тем не менее, мало, так как Россию ожидают бесконечные новые витки американских санкций.

«Конечно, есть некие уровни поддержки курса. Технически — 79 по евро, 68 по доллару, но есть и нетехнические уровни поддержки. То есть, как только евро перешагнёт за 80, а доллар за 70, в дело вступит Центробанк и начнёт сначала словесные, а потом денежные интервенции. Соответственно, пока курс не перешагнул эти значения, ЦБ молча наблюдает за ситуацией. А на фоне таких новостей и того, что никто не реагирует, я думаю, что курс перешагнёт отметки завтра-послезавтра. Тут же ЦБ выйдет и скажет — “Тихо”. Это не значит, что рынок мгновенно отреагирует на заявления ЦБ и Минфина, но скорее всего, курс рубля после этого затормозит. Если не будет новых известий, которые могут привести к ужесточению санкций. При нынешних обстоятельствах, скорее всего, ЦБ затормозит эту ситуацию словесными интервенциями в районе 80 за евро и 70 по доллару. Но в перспективе вся эта история с санкциями бесконечна», — резюмировал Ракша.

22 августа в США вступили в действие новые антироссийские санкции, поводом для введения которых послужила якобы причастность России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, напоминают «Дни.ру». В Кремле санкционную политику США назвали бессмысленной и контрпродуктивной. Как отмечает RT, президент России Владимир Путин выразил также надежду, что рано или поздно американские партнёры России поймут бесперспективность такой политической линии.