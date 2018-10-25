Новости за ночь: Учёные узнали о смертельной опасности зимы

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Учёные рассказали о смертельной опасности зимы

По результатам исследования, проведенного шведскими учеными, в зимний период повышается риск сердечного приступа. Именно температура ниже нуля повышает риски у людей от 50 до 89 лет на 10%. Результаты ученые опубликовали в журнале JAMA Cardiolgy.

Кроме того на сердечные ритмы сильно влияет экология и стресс. Однако холод в этом случае играет решающую роль. Ученые утверждают, что зима особенно опасна для людей, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, что является наиболее опасной разновидностью этой болезни. У таких людей влияние холода на работу сердца прослеживается особенно ярко. Исследование проводилось среди 270 тысяч граждан Швеции с 1998 по 2013 года.

Пилоты рассказали, что скрывают от пассажиров во время полетов

В ходе опроса, проведенного среди пилотов, выяснилось, что во время полетов скрывают от пассажиров. По словам опрошенных, пилоты никогда не расскажут об угрозе террористов, даже если они будут угрожать бомбой, возрасте самолета и, что не могут найти аэропорт из-за большого количества огней.

В частности эти тайны связаны с непредвиденной реакцией пассажиров и возможной паникой. Один из пилотов признался, что предпочтет не говорить даже о последствиях турбулентности, что также чревато панической реакцией. Ведь именно паника, а не другие риски, может привести к неизбежной авиакатастрофе.

Сотрудниками ФСБ в городе Николаевск-на-Амуре был задержан мужчина, который подозревается в подготовке теракта. По информации, предоставленной ведомством, теракт готовился на одном и социальных объектов города. Задержанный оказался местным жителем. Отмечается, что в данный момент по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

По имеющейся информации, подозреваемый ранее был судим за вооруженный разбой. Во время задержания мужчина собирал у себя дома взрывное устройство.

В России могут появиться динамические тарифы на проезд

В Минтрансе предложили ввести варьирующуюся стоимость проезда в зависимости от времени суток. Об этом в ведомстве рассказали «Известиям». Это предложение будет рассмотрено правительством в качестве одой из мер по развитию городского транспорта. В качестве примера в Минтрансе привели динамические тарифы общественного транспорта в Лондоне.

Эксперты полагают, что такие меры смогу помочь в разгрузке транспорта в часы пик. При этом динамические тарифы так же помогут заполнить транспорт в дневное время, когда он пустует.