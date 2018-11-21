Новости за ночь: У погибшего в Шереметьеве мужчины нашли посадочный талон

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Транспортная прокуратура проверит Шереметьево после столкновения самолёта с мужчиной

Рядом с мужчиной, погибшим от столкновения с самолётом в столичном аэропорту Шереметьево, нашли посадочный талон, сообщает РЕН ТВ . Тем временем, московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований по обеспечению транспортной и авиационной безопасности в воздушной гавани. Напомним, 20 ноября экипаж самолёта, который направлялся в Афины, сообщил о столкновении с неизвестным предметом. После осмотра взлётно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины. От полученных травм он скончался.

На Украине заговорили о проседании моста через Керченский пролив

На Украине заявили о якобы проседании Крымского моста. К такому выводу пришли сотрудники министерства по вопросам временно оккупированных территорий страны (Киев считает Крым временно оккупированной территорией после воссоединения полуострова с Россией), когда изучали снимки из космоса. Согласно выводу украинского ведомства некоторые опоры транспортного перехода проседают со скоростью 89 миллиметров в год, другие же, напротив, поднимаются на 52 миллиметра в год. При этом, как утверждают в Незалежной, арка железнодорожной части повышается на 30 миллиметров в год, а арка автомобильной части опускается на 32 миллиметра в год. В целом, министерство пришло к выводу, что конструкция может угрожать жизни и здоровью людей, а также экологии, сообщает Ura.ru .

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов женился на советской и российской киноактрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они расписались в Кутузовском отделе ЗАГС, сообщает «Вечерняя Москва». Как отмечается СМИ, их роман завязался в 1995 году, однако через несколько лет расстались, сохранив при этом дружеские отношения. Через время Алибасов и Федосеева-Шукшина вновь сошлись и на этот раз решили официально узаконить отношения.

В ЦБ пожаловались на «расширительное интерпретирование» китайскими банками санкций

Некоторые коммерческие банки Китая расширительно интерпретируют антироссийские ограничительные меры против России, которые были введены третьими странами. Об этом рассказал глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов. По его словам, из-за этого возникает ряд проблем. Для их решения постоянно проходят консультации с китайскими коллегами. Так, два дня назад ЦБ направлял разъяснения в Народный банк КНР, сообщают РИА Новости.