Новости за ночь: Трамп допустил снятие санкций с России



Главные события минувшей ночи по версии НСН.



Трамп допустил снятие санкций с России

Президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с России при условии шагов Москвы навстречу Вашингтону. Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters. По его словам, он не рассматривает отказ от антироссийских санкций, но мог бы, если бы Москва сделала «что-нибудь хорошее» для США. Глава Белого дома отметил, что есть ряд вопросов, по которым Россия и США могут помочь друг другу, в том числе по Сирии и Украине. Также американский лидер отметил, что для РФ важно экономическое развитие. Напомним, завтра, 22 августа, в силу вступают американские санкции, наложенные на РФ из-за якобы использования ее химоружия в Великобритании при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Вдова Ельцина обвинила Руцкого и Хасбулатова в наглом вранье

Вдова первого президента России Наина Ельцина прокомментировала заявления первого вице-президента России Александра Руцкого и бывшего председателя Верховного совета РФ Руслана Хасбулатова о попытке Бориса Ельцина сбежать в американское посольство во время августовского путча 1991 года. По словам Наины Ельциной, Руцкому и Хасбулатову «давно нет веры» и на их совести много «предательств и лжи». Вдова первого президента России заявила, что он категорически отказался от предложений Службы безопасности вывести его в посольство США. Ранее об этом в эфире НСН заявил бывший начальник охраны Ельцина Александр Коржаков.

Украина не пустила миссию ОБСЕ к задержанному судну «Механик Погодин»

Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины человек не пустил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (ССМ) к российскому судну «Механик Погодин», задержанному в порту Херсона. Об этом сообщили в ОБСЕ. Сотрудник СБУ сослался на то, что сотрудникам СММ необходимо получить предварительное разрешение на доступ к российскому танкеру от администрации порта. В ОБСЕ отметили, что миссия будет следить за ситуацией, пишет RT. Напомним, судно «Механик Погодин» было задержано в порту Херсона 10 августа. Изначально в СБУ объяснили инцидент тем, что владелец танкера находится в санкционных списках, хотя перед его заходом никаких претензий не поступало. Однако до сих пор на судно не наложен арест, в то же время дизтопливо танкеру разгрузить не дают. Члены экипажа ранее сообщали о предотвращении нескольких попыток незаконного проникновения на судно представителей украинских ведомств.

В Конгрессе США заподозрили Болтона в контактах с Бутиной

Два конгрессмена от Демократической партии США потребовали от Белого дома информацию о возможных контактах советника по нацбезопасности Джона Болтона с задержанной россиянкой Марией Бутиной, пишет Bloomberg. Американские законодатели ссылаются на сообщения СМИ об участии Болтона в 2013 году в форуме по поводу прав на ношение оружия, который якобы организовала Бутина. Напомним, американское следствие обвиняет Марию Бутину в работе в качестве иностранного агента в пользу России без уведомления властей. По закону ей может грозить максимум 15 лет тюрьмы. Следующее распорядительное заседание по делу Бутиной, которое в России считают сфабрикованным, запланировано на 10 сентября.