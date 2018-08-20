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Орджоникидзе: США надавили на ЮНЕСКО, чтобы оставить Сирию без помощи

20 Августа 2018 в 20:41
Орджоникидзе: США надавили на ЮНЕСКО, чтобы оставить Сирию без помощи
ФОТО: Сергей Орджоникидзе // Общественная Палата Российской Федерации

Экс-замгенсекретаря ООН рассказал НСН, что практика негласных указаний существует в организации издавна.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о существовании секретной директивы ООН, запрещающей структурам, входящим в организацию, оказывать помочь в восстановлении Сирии, пишет «Интерфакс». Такие выводы, по словам министра, были сделаны по итогам обсуждения вопроса воссоздания Пальмиры со штаб-квартирой ЮНЕСКО.

«Из объяснений, почему пока ещё ЮНЕСКО не может активно этим заниматься, мы поняли, что существует некое указание из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке», — заявил Лавров.

Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН подтвердил версию главы МИД РФ. По его словам, такие негласные указания неоднократно давались генеральным секретарям. В случае с восстановлением Сирии давление на организацию исходит от Соединённых Штатов.

«То, что указание негласное, это совершенно чётко. Запад, прежде всего США, надавили на гендиректора с тем, чтобы они сидели тихо и ничего не делали. В этом и заключается тайность. Вызвали на беседу и сказали — этого делать не надо. В этом Лавров прав, это тайное. Также вызывали и многих генеральных секретарей», — рассказал Орджоникидзе.

При этом собеседник НСН отметил, что «тайных» документов, а не устных указаний, в ООН нет, и не может быть. Напротив, любая зашифрованная информация мгновенно становится предметом обсуждения общественности.

«Если хотите, чтобы вся ООН знала о чём-либо, обязательно направьте генсеку шифрованную телеграмму, как я это делал. Если не хотите, отправьте обычный факс или электронное письмо. Тогда это никого не интересует», — признался Орджоникидзе.

Добавим, глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что уже поднял вопрос о блокировке экономической поддержки Сирии в организации. По его словам, он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой разобраться в этом вопросе и рассчитывает на его поддержку.

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